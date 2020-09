Visszafojtott lélegzettel indult a szemeszter Kaposváron

Lázmérés a bejáratnál, szájmaszk az órákon és két negatív teszt a külföldi hallgatóknak. Számos óvintézkedés betartása mellett kezdődött a tanítás a Szent István Egyetem Kaposvári Campusán.

Lázmérés nélkül nem léphetnek be a Szent István Egyetem Kaposvári Campusára a hallgatók. Egy cetlit kapnak, amelyen szerepel az adott nap dátuma, és hogy átestek a testhőmérséklet mérésén. – Hétfőn egy általános tájékoztatón mondták el az elsősöknek, hogy a személyes jelenlétet igénylő gyakorlatokat kisebb csoportokban fogják megszervezni, az oktatók előadásaikat online tartják meg – mondta Szőke Hanna. Az elsőéves hallgató hozzátette: nem könnyű a campus megismerése, mert minden közösségi program elmaradt a koronavírus miatt.

Németh Szandra tanító szakos hallgató is nehezményezte, hogy elmaradt a gólyatábor, ezért se az évfolyamukat, se a felsőbb éveseket nem ismerték meg.

– Nagyon nehéz levegőt kapni a maszkokban, főleg olyan termekben, ahol még ablak sincs, de már kezdünk hozzászokni – mondta el a somogyjádi Kovács Virág.

Amint az osztály kilépett a tanteremből, már indult is a takarító fertőtleníteni. – Letöröljük a padokat, kilincseket, felmosunk, mielőtt a következő csoport megérkezik – mondta el a campus egyik takarítónője. A kollégiumokba csak úgy költözhettek be a külföldi hallgatók, hogy rendelkeznek két negatív Covid–19-teszttel, vagy igazolni tudják a hatósági okmánnyal a karantén feloldását.

Szászy Bálint kérdésünkre elmondta: szerinte a jövőben nagyobb szerepet kap majd az online oktatás a kampuszon. – Az oktatók kérésére egy

padnyi távolságot kell tartani, csak maszkban vehetünk részt az órákon. Csak egy bejárat van, ahol minden reggel mérik a testhőmérsékletünket. Kezdjük megszokni az új rendszert.

A gólyatábor elmaradását nehezményezte az elsőéves Kovács Dóra. – Jó lett volna, ha megtartják, mert így nem tudtuk megismerni az évfolyamunkat, a felsőbb éveseket. A tanárok közül is csak azokkal vagyunk kapcsolatban, akikkel a napokban óránk lesz. Az órákon is maszkban vagyunk, amit nem könnyű megszokni, de az egészségünk védelme most a legfontosabb.

A világjárvány végét várja Camacho J. Angel kaposvári egyetemista. – Több kézfertőtlenítő állomást alakítottak ki, és szinte nem találkozunk a felsőbb évfolyamokkal, szét vagyunk szórva az épületben. A legjobb lenne, ha véget érne a koronavírus-járvány és minden a régi kerékvágás szerint mehetne. Szerintem már nem sokáig járunk be, újra visszaállítják az online oktatást.