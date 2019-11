Visszaszerezné egykori családi birtokukat

A tizenhét éves Benkovics Donát egyelőre még „cs”-vel írja nevét, ám eltökélt szándéka visszaszerezni az egykori „ts” végződést. Következő lépésként szeretné megvásárolni családja régi kúriáját, illetve azt a kastélyt, melyet már makettként elkészített egy kollégiumi projekt keretében.

– Jó napot, „gróf úr”! Tiszteletem „polgármester úr”! – Így köszönnek Benkovics Donátnak a folyosón diáktársai és tanárai a kaposvári Klebelsberg kollégiumban. Az iskolába is elegáns öltözetben járó fiatalember Mohácson él édesanyjával, de már nagyon várja azt a pillanatot, amikor leendő jákói birtokára költözhet.

– Mezőgazdasági szakközépiskolába járok, mert szeretném megalapozni a tudásomat ahhoz, hogy az agráregyetemen tanulhassak – mondta szinte ijesztő komolysággal Benkovics Donát. – Nem szeretnék huszonöt évesen azon gondolkodni, hogy hova menjek dolgozni, így egy saját létesítményben gondolkodom. Egy ökoturisztikai gazdaságot szeretnék létrehozni Jákóban, amelyhez az alapokat most igyekszem megteremteni. Különleges baromfikat tartok, amelyek zöld héjas, koleszterinszegény tojásokat tojnak – mondta a fiatalember, hozzátéve: igyekszik majd egészséges termékeket előállítani.

Jákói születésű, ám tizenkét éves korában elkerült onnan. Most Mohács a bejelentett lakóhelye, ám ha van egy kis szabadideje, azt a faluban tölti. Keresi, kutatja a település múltját, és már bőven többet tud Jákóról, mint az ott élők. – Egy korabeli képeslap indította el a fantáziámat, amelyen az egykori Kacskovics-kastély látható – mondta. – Engem ez a helytörténet-kutatás sokkal jobban leköt, mintha egy helyben ülnék és nyomkodnám a telefonomat. Szeretem a régi bútorokat is, és kötődöm a régi tárgyakhoz. Egyre többet sikerül összegyűjteni, felújítani, restaurálni. Nem titkolt célom egy helytörténeti kiállítás létrehozása is Jákóban – mondta a tizenhét éves fiatalember, aki a családja egykori kastélyát is szeretné majd megvásárolni, hasznosítani.

Benkovics Donát azt mondja, a településen hat „nemesebb” ház, vagy kastély áll. – Az egyik kastély a nagybátyám tulajdonában van, szeretem ezt az épületet, sok régi képet és történetet gyűjtöttem róla, amelyek segítségemre vannak egy prezentáció elkészítésében – tette hozzá a fiatalember.

A Klebelsberg Kollégiumban minden diák részt vesz egy tudományos munka elkészítésében. Donát természetesen a kedvenc témáját választotta, azon belül pedig a kastély makettjén dolgozik második éve. Úgy készíti el, ahogy egykor, eredetileg kinézett. Tevékenységéhez szakirodalmat is használ. – Már megálmodtam, hogyan fogom felújítani a valaha volt kastélyparkot – mesélt álmairól Donát. – Lesz ott egy ökobirtok, s talán egyszer egy gasztronómiai különlegességeket ígérő étterem is. A kastélyt is szívesen látnám eredeti kék-fehér, sárga színében.

Ha a magyar várak, kastélyok épségben, felújított állapotban lennének, az jót tenne a hazai turizmusnak, ám Somogyban a kastélyok 60 százaléka romhalmaz – mondta Benkovics Donát, akinek ha vendége érkezik Jákóba, egy barátja hintójával vezeti körbe a településen. Ő maga pedig készül a társasági életre: korábban néptáncolt, társastáncolt, jelenleg lovagolni tanul. A lótartás is szerepel a „bakancslistáján”. Donát egy lovakra alapozott terápiás központot is létrehozna. Jószágokból elsősorban a magyar fajtákat részesíti előnyben.

– Igazságtalannak tartom, hogy ezeket a jól bevált fajtákat nem ismerik el igazán, pedig hozzá tartoznak a magyar kultúrához – mondta Donát, aki a korabeli tehetséges fiatalokat is szívesen támogatja. Évek óta segít a Somogyi Tehetséggála rendezésében, dédanyjáról és „őseiről” pedig egy-egy portrét készíttetett egy festőtanítvánnyal is.

– Úgy érzem, van egy kis üzleti érzékem, amely hozzásegít ahhoz, hogy álmaim valóra váljanak. A földjeinket és az erdeinket is szeretném bevonni az általam elképzelt gazdaság életébe. Úgy, ahogy Csököly az eperről, Nagybajom a gólyákról híres, Jákó is visszakaphatná országos hírnevét, amelyet egykor a burgonyatermesztés kapcsán szerzett.

Történelemből makett, makettből egykor majd valóság lehetne Jákóban

Benkovics Donát prezentációja keretében az eredeti épületet szeretné rekonstruálni. A történelem viharaiban ugyanis többszöri átépítést végeztek a kastélyon. Fényképek, elbeszélések és családkutatási eredményei alapján készíti el a nagyszabású makettet is. A belső tér már megvan, hamarosan a berendezés is készül. – Szeretnék egy sarkot is rekonstruálni a kastélybelsőből – mondta a fiatalember, miközben projektvezetőjével, Gáspár Boldizsárral leemelték a kastélymakett tetejét, hogy a helyiségeket is megcsodálhassuk. – Egy régi rádió fedlapjából készítettük el a zsalugátereket – mondta a projektvezető pedagógus, aki az átépített terasz elődjére, az erdélyi vagy német stílusú faépítményre is felhívta a figyelmet. Ezt később beépítették. Ám nem csak a terasz, a titkos átjárók is a feledés homályába merültek. A kastélyt körbelengő mondák is felkeltették figyelmünket, amelyek egyebek között titkos alagutakról szólnak – tette hozzá a fiatal kutató, aki legutóbb a Dunántúli Mandulafa versenyén első helyezést ért el a kutatásai eredményeként.