Visszatért a középkor Fajszra

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg az Európában egyedülálló őskohászati tábort Somogyfajszon. Kovácstáborok ugyan vannak több helyen is, de olyan bemutató nincs, ahol a középkori vaskultúra felelevenítését vállalják.

A tábor szervezője, Thiele Ádám, egyetemi oktató, gépészmérnök és kovács, aki a középkori magyar vaskultúra elveszett ismeret­anyagának újratanulását, megőrzését és továbbadását tekinti életcéljának. A kutatási területéről előadásokat is tart az érdeklődőknek a táborban, majd a gyakorlatban is felélesztik a magyar honfoglalás, illetve az avar kori vaskohászatot. Kezdve attól, hogy vasércet bányásznak, majd boksában kiégetik az anyagot, kohókat építenek, és az egész történelmi technológiát közel hozzák a fiatalokhoz. Gyerekek azonban szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a táborban, hiszen a tűz és a vas veszélyes, ha a kovácsmester nem zabolázza meg. A tábor végén kisebb vastárgyakat készíthetnek a résztvevők, akik olyan tudás birtokába jutnak, amit sehol máshol nem lehet ilyen körülmények között elsajátítani.

– Évről évre nő a tábor népszerűsége, korábban külföldről is érkeztek sokan, bár ez az idén elmaradt, de így is ötvenen gyűltünk össze – mondta Thiele Ádám. – Olyan emberek, akik a kovács mesterségből élnek, már csak nagyon kevesen vannak az országban. Olyanok azonban sokan akadnak, akik hobbiból kovácsolnak, vagy keresetkiegészítésként űzik a tevékenységet. Jellemező, hogy a táborba érkezőknek már van némi tapasztalata ezen a téren. Mi azonban azt mutatjuk meg nekik, hogy a vasat hogyan állították elő eleink. Mindezt természetesen áram nélkül, a természetben, nomád körülmények között. Ez megragadja az embereket.



A vaskohászat kedvelői egy héten át töltötték az időt a táborban, a Tömösváry Tibor vezette Somogy Természetvédelmi Szervezet biztosított helyet és ellátást nekik a somogyfajszi kastélyban, de sokan sátraztak a természetben.



Már az avar korban és a honfoglalás idején is Belső-Somogyban volt a legintenzívebb a hazai vaskohászat, vagyis a VI.-tól a X-XI. századig Somogyban volt az ország egyik kohászati központja. Ennek megfelelően nagyobb kiterjedésű kohótelepek maradványaira bukkantak a régészek több somogyi településen. A Somogyfajsztól néhány kilométerre fekvő Bodrog-Alsóbűn Gömöri János és Magyar Kálmán régi vaskohókat tártak föl, de hasonlókat találtak Somogyfajszon is. Ezek a vaskohók sok hasonlóságot mutatnak a megelőző időszak avar olvasztóival, de a somogyfajszit és az alsóbűit is a honfoglalást követően építették. A kohókban 30-40 százalékos fémtartalmú gyepvasat dolgoztak föl, ez mocsarakban, állóvízben keletkező, agyaggal kevert barnavasérc.