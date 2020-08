Visszavonták a látogatási tilalmat Siófokon

Két héttel kihirdetése után szerdán visszavonták a látogatási tilalmat a Siófoki Kórház-Rendelőintézetben.

Hivatalos weboldalán közölte a kórház vezetősége, hogy augusztus 25-vel a Siófoki Kórház-Rendelőintézet valamennyi osztályán és részlegén a látogatási tilalmat visszavonta Inczeffy István főigazgató.

Azután lépett életbe a látogatási tilalom a kórházban, hogy egy beteg és egy dolgozó koronavírus tesztje pozitív lett. Később azt is közzétették, hogy a szakrendelések is szünetelnek a vírusveszély miatt, így a diabetológia, gyógytorna, fizioterápia is.

A kontaktuskutatás után 54 embert kezdtek tesztelni az új típusú koronavírusra, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.