Viszen termeszt levendulát a fővárosi gerincsebész

Viszi birtokán termeszt levendulát Varga Péter Pál. A fővárosi gerincsebész, ortopéd szakorvos a saját cége által üzemeltetett országos gerincgyógyászati intézet számára készít levendulaolajat a balatoni háttértelepülésen.

Az orvos családja számára keresett ideális birtokot a magyar tenger környékén. Mivel a Balaton-felvidéken nem talált megfelelő ár-érték arányú területet, Somogyban kezdett el kutatni. A budapesti szakember gyermekeinek szép emlékei voltak a megyéről, sokat táboroztak egykor a Zselicben. Visz éppen megfelelő választásnak bizonyult a családi tervekhez, így Varga Péter Pál két évvel ezelőtt a faluban vásárolt meg egy birtokot. Egy kisebb fajta gazdaságot alakított ki azóta a területen: szőlőt, gyümölcsöst gondoznak, mely a családot látja majd el friss csemegével. Egy 1870-ben épült kúria is fekszik a területen, melyet eredeti állapota szerint, régi tervek és fényképek alapján újíttat fel a daganatspecialista orvos. Hat gyermeke, s azok családjai számára alakít ki benne apartmant. De nem minden tevékenység csupán a családot szolgálja, gyógynövények termesztésébe kezdett Viszen a gerincsebész. Az első levendulatermést éppen a múlt héten aratták le.

– Éves szinten közel 20 millió forintot fordítunk budapesti gyógyintézetünkben masszázsolajra, aromaterápiás készítményekre – mondta el kérdésünkre Varga Péter Pál. – Ám abban bízom, hogy a viszi birtokon elegendő levendulaolajat állíthatok majd elő, melyet a gyógyászati központunkban használunk fel. A levendulaolaj kedvező a szervezet számára: nyugtató, immunstimuláló, légzés és szíverősítő, szorongásoldó hatása van. Nem csak masszázsolajként hasznosítjuk, hanem légfrissítőnek is az intézet intenzív osztályain, közösségi tereiben. Ám ezzel együtt borsmentát és citromfüvet is termesztünk majd Viszen a jövőben, melyekből szintén az előbbi célra készül olaj – tette hozzá a szakember.

Persze a levendulaolajat elő is kell állítani, melyhez egy lepárló épületre is szükség van. A tervek szerint ez jövőre el is készül a viszi birtokon, habár már kisebb mennyiségben most is készít levendulaolajat az orvos. Külföldön is tanult erről a mesterségről, s autodidakta módon is képezte magát. Mint mondta, a viszi növénytermesztés során semmiféle vegyszert nem használták fel. Hiszen éppen az volt a legfontosabb kritérium számára mielőtt területet vásárolt volna, hogy bizonyíthatóan olyan földhöz juthasson hozzá, ahol a megelőző években sem használtak kemikáliákat.

S ahogy a budapesti gyógyászati intézet igénye is nő az aromaterápiás készítmények iránt, úgy a közel nyolc hektáros viszi termőterület kibővítésén is gondolkozik már. Jelenleg is munkát ad több falubelinek. Három állandó alkalmazottja van, s 8-10 alkalmi munkavállalónak is elfoglaltságot ad az orvos a gyógynövénnyel.

Az alkotómunkában inspirálja a somogyi táj

A somogyi táj az alkotómunkához is páratlan választás Varga Péter Pál szerint. A budapesti gerincsebész sokat publikál a daganatsebészet szakirodalmában, a somogyi vidék pedig remek inspirációt, alkotóerőt ad ehhez a munkához. Mint mondta, keddtől csütörtökig Budapesten operál, azt követően már érkezik is vissza Somogyba. Amikor Viszen van, rendszerint hajnali 4-re húzza fel a vekkert, mert nem szeretné elmulasztani a napfelkeltét sem. Bár Budán is szép környezetben él, elmondása szerint a somogyi reggelek mégis csak egyedülállóak számára.