Vitamin-nappal vezetik rá a diákokat az egészséges étkezésre

Vitaminokban gazdag ételekkel telt meg csütörtökön délután a kaposvári Toldi iskola aulája. A Vitamin-nap elnevezésű eseményen diákok, tanárok és szülők együtt kóstolták meg a finomabbnál finomabb étkeket. Az idei különlegesség a céklacsipsz és a csírák voltak.

Annyi ételt hoztak magukkal a Vitamin nap résztvevői, hogy hetekig lehetett volna enni a Toldi iskolában. A különféle gyümölcs- és zöldségsaláták mellett, sajtokat és süteményeket is lehetett kóstolni. – Most a cukormentes étkeké a főszerep – hangsúlyozta Ferinczné Kozma Anna, tanítónő, az esemény egyik szervezője. – Az a célunk, hogy minél több gyermek megismerje az egészséges ételeket, valamint lássák és tapasztalják meg, hogy cukor nélkül is lehet finomat enni. A Vitamin napon elsőtől, hatodik évfolyamig vesznek részt a diákok, a szülők pedig nagyon sokat segítenek. A mi iskolánkra jellemző is, hogy szülők nélkül szinte semmit nem szervezünk – fogalmazott a tanítónő.

A gyerekek majdnem mindenbe bele-bele kóstoltak. Barna Levente például a gyümölcskompótot kanalazta. A harmadikos fiú szerint jobb gyümölcsöt enni, mint édességet. Csonka-Hóbor Anita almás pite golyóval lepte meg a diákokat. Gyakran készít mindentől mentes ételt, hiszen gyermeke gluténérzékeny. Az édesanya jó kezdeményezésnek tartja a Vitamin napot, tapasztalata szerint ugyanis sokan csak ilyenkor találkoznak zöldséggel, gyümölccsel. Az eseményt már évek óta megszervezik az iskolában, ráadásul nemcsak ősszel, hanem tavasszal is kóstolhatnak vitaminban gazdag ételeket a diákok.

Egészségesebben táplálkoznak a diákok

A hét minden napján ügyelnek a Toldi iskolában arra, hogy megfelelő vitamint kapjanak a gyerekek. A tapasztalatok szerint azonban nemcsak a menzások jutnak vitaminforráshoz, hanem azok is, akik otthonról viszik a tízórait vagy az uzsonnát. A szülők ugyanis már tudatosan egészséges ételt csomagolnak a fiataloknak. Ferinczné Kozma Anna kiemelte: a diákok gyakran kérik meg szüleiket, hogy azokat az ételeket készítsék el, amelyeket a Vitamin napon kóstoltak. Az eseményen több különlegességgel is találkozhattak a résztvevők. Müzlis süteményt, csíraféléket és céklából készült csipszet is kóstolhattak, de népszerű volt az almás-banános turmix is.