Vitaminkúrával kivédhető az őszi megbetegedés?

Megfázás, tüsszögés, köhögés: kora ősszel sokan szenvednek ilyen és hasonló problémáktól, ám szakemberek szerint a tudatos őszi felkészüléssel számos kellemetlen gond kivédhető.

– Fejfájás, izzadás és levertség: sokaknál ilyen tünetek jelentkeznek – mondta Györe Katalin kaposvári természetgyógyász. – Ez az állapot általában 2-3 napig is eltart, de előfordulhat, hogy ennél hosszabb ideig elhúzódik. A megelőzés lényeges feladat, s épp ezért nagyon fontosnak tartom az immunerősítést: célszerű magas C-vitamin tartalmú gyümölcsöket fogyasztani. A citrom és a grapefruiton kívül narancsot is érdemes rendszeresen enni.

Több hatékony készítmény kapható a szaküzletekben: az emésztőrendszerrel kapcsolatos, vírusos megbetegedések kezelésére alkalmas termékek mellett a felső-légúti problémák megelőzésére is több gyógyszer közül lehet választani. Györe Katalin nyomatékosan arra is felhívta a figyelmet: kora ősszel is lényeges gondoskodni a megfelelő folyadék-utánpótlásról. Részben a gyógytea fogyasztás javasolt, a hárs és a csipkebogyó különösen népszerű a vásárlók körében. Édesítőként egyre többen mézet használnak.

– Némi odafigyeléssel változatossá lehet tenni a gyermekek napit étkezését is – folytatta. – A tízórai mellé tanácsos egy almát csomagolni vagy egyéb friss gyümölcsöt adnak a szülők, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az őszi vitaminkúra elindításáról sem. A fokozott figyelem érthető: a fizikai és szellemi megterhelés miatt erősíteni kell a gyermekek immunrendszerét, manapság sokan ajánlják az Omega-3 halolaj kapszula fogyasztását is. A lényeg, hogy a fiatalok egészségesen, változatosan étkezzenek, s amíg lehet ősszel, minél több friss gyümölcsöt és zöldséget egyenek. Hasznos megújítani a bevált házi receptet, egy-egy kevésbé ismert íz felkeltheti a gyerekek érdeklődését.

Györe Katalin szerint a testi-lelki jólét alapja a sport. Naponta legalább egy órát érdemes a szabad levegőn tartózkodni, s ahova csak lehet, gyalog menjünk. Ez nem csak a fiatalabb korosztály számára javasolt, hanem az idősebbeknek is. S a rendszerességen van a hangsúly: legyen szó könnyed sétáról, kocogásról vagy épp kerékpározásról, lényeges, hogy hetente többször szakítsunk erre időt. A sport fizikailag és szellemileg egyaránt felfrissíti a tanulásban, munkában elfáradt embert, ami különösen az átmeneti időszakban lényeges.