Vitt mindent a fagy Somogyban: oda a barack

Az elmúlt 15 év leggyengébb kajszitermésére számítanak a termelők Somogy megyében. Sőt van olyan ültetvény, ahol negyven éve nem volt olyan jelentős fagykár, mint az idén.

Durván szüretelt a fagy idén tavasszal, extrém alacsony volt a hőmérséklet amikor már beindult a fák nedvkeringése. Szabó Zoltán mintegy 12 hektáros siófoki barackosában is tarolt a fagy. – Az országban legjobban nálunk fagyott el a kajszi – mondta el kérdésünkre Szabó Zoltán. – Már virágzás előtti állapotban voltak a fák. A száz százalékos fagykár nem is fejezi ki a kiesés mértékét, mivel a fák tíz százaléka elpusztult. Két hete vettük ki a haldokló fákat és még most is vannak újabbak, amelyeket el kell távolítani.

Szabó Zoltán azt mondta kollégáinak, aki talál egy szem barackot, az kap tízezer forintot. Eddig még nem kellett a pénztárcájába nyúlnia emiatt. – Kajszi- és őszibarackból semmit se fogunk szedni – mondta Szabó Zoltán. – Több, mint 100 millió forint a kárunk és azzal senki sem foglalkozik, hogy miből tartjuk el a munkatársainkat, mi lesz velünk.

Ráadásul sokkal több a munka az ültetvényen, amelyet el kell végezni így, hogy nincs termés, sőt a növényvédelem még nehezebb idén.

– Nem igazán sikerült egyik gyümölcs sem – összegezte Szabó Zoltán a helyzetet. – A cseresznyénk jónak tűnt, de rájött az eső és megrepedtek a szemek, a kajszi elfagyott, az alma már kétszer kapott jeget.

Gara Miklós Balatonboglár közelében, Somogytúron termel barackot, nála is siralmas a kép. – Teljesen elfagyott – mondta somogytúri termelő. – Alig lesz kajszi, a tavalyi termés 15-20 százaléka várható. Ami azt jelenti, hogy egy fán néhány szem barack lesz.

Gara Miklós hozzátette: általában a Balatonboglár környéki termőtáj országosan egyedülálló, mert roppant biztonságos a fagytól. A termelőnél utoljára 40 éve volt ilyen komoly fagyás, mint idén. Ezért nem is gondolta, hogy valaha még egyszer ilyen pusztítást végezhet a fagy.

– A túlélést biztosítani kell a jövő számára – tette hozzá a termelő. – Ha szeretnénk megtartani a munkaerőt, akkor éven át kell foglalkoztatni, ennek pedig költsége van. Ha a közvetlen költségeket nem számolom, csak a munkabéreket, a növényvédő szereket, műtrágyát, akkor is van vagy 700 ezer forint, amit elköltünk a gyümölcsösre. Persze van, aki még ennél is többet, de mi igyekszünk spórolni, amin csak lehet. Az ápolási, metszési munkákat azonban el kell végezni.

Drágább lesz a pálinka?

Mivel minden gyümölcs valamilyen természeti viszontagságtól szenvedett, a pálinka kevesebb és drágább lesz idén. – Az biztos, hogy emelkedik az ára – tudtuk meg Pach Gábor, zamárdi pálinkafőzőmester. – Fél literenként akár 6-800 forinttal is többe kerülhet. Mivel a barack drágább lesz és jövő évtől még a chipsadó is rárakódik a pálinkára.

Hozzátette: lesznek olyan gyümölcsök, amelyekről a főzőknek le kell mondaniuk, de a dél-Balaton erős szőlőben, úgyhogy azzal nem lesz gond ezen a vidéken. Pach Gábor szerint akinek vannak tartalékai, az fel fogja ezeket használni.

Tóth Tamás díjnyertes barcsi magánfőző szerint a nagy főzdéknek fog jobban fájni a gyér gyümölcstermés. – A kajszi a magyar pálinkapiacon kihagyhatatlan – fogalmazott Tóth Tamás. – Én a Balaton környékéről szerzem be, nekem lesz elegendő, de a kereskedelmi mennyiséget előállítóknak nem biztosan. Idén nincs olyan Kánaán gyümölcsfronton, mint tavaly volt.