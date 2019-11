Vízágy ringatja az egészséges tehéntejet

Pár éven belül speciális eljárásokkal, összetevőkkel gazdagított tej, sajt és tejföl is készül a Fino-Food Kft.-nél. A jelenleginél egészségesebb élelmiszerek alapját, a tejet, a Kaposvári Egyetem modern laboratóriumában élő tehenek biztosítják majd, hangzott el a kampusz csütörtöki sajtótájékoztatóján.

– Nagy figyelmet szentelünk a savó feldolgozására – fogalmazott Kiss Attila, a Kaposvári Egyetem (KE) Élelmiszertudományi Innovációs Központjának igazgatója. – Ezt a savót javítjuk fel bizonyos eljárásokkal. Olyan engedélyezett összetevőket alkalmazunk, melyeket ilyen módon még nem kombináltak, ezért összetett egészségvédő hatást képesek kifejteni. Lesznek olyan termékek, amelyek gátolják a csontritkulást, erősítik az immunrendszert és segítik az emésztést. Ezeknek a tejkészítményeknek a biológiai értéke, „egészségessége” jóval nagyobb lesz, mint a jelenleg kapható termékeknek – hangsúlyozta Kiss Attila.

Ám nem csak a tejhez adnak különféle összetevőket, hanem már a teheneket is olyan takarmánnyal etetik, amelytől jobb minőségű tejet adnak. A táplálkozás mellett a szarvasmarhák tartására is nagy hangsúlyt fektetnek. A modern laboratóriumban gyakorlatilag luxuskörülmények között lesznek az állatok. – Vízágyon pihenhetnek a tehenek – mondta Húth Balázs, a KE Agrár- és Környezettudományi Karának (AKK) intézeti tanszékvezetője. – Felmérések szerint ezzel a módszerrel, akár három órával is többet pihennek az állatok, mint hagyományos körülmények között, ez pedig a tejtermelés és a kérődzés szempontjából döntő fontosságú – tette hozzá.

Gyenei Ferenc, a Fino-Food Kft. kutatásfejlesztési vezetője elmondta: az új termékek várhatóan három év múlva kerülnek a boltok polcaira, egészségvédő hatásukról pedig különféle reklámanyagok is készülnek majd.

Fejőrobotok veszik át az irányítást

Tossenberger János, a KE AKK dékánja elmondta: a robot technológiával ellátott speciális laboratórium 1,8 milliárd forintból, 2021 tavaszára épülhet fel. Kiemelte: az egyetem számára fontos egy ilyen modern tehenészet, azért is, hogy a hallgatók megismerjék azokat a technológiákat, amelyekkel később dolgozniuk kell. Magyarországon egyébként jelenleg tizennyolc olyan telephely van, ahol emberek helyett fejőrobotok tevékenykednek. Tossenberger János hozzátette: a robotizált egység hetven szarvasmarhát tud kiszolgálni.