Vízbe ugrottak a röplabdás lányok

Remek hangulatban telt a Kaposvári Vízilabda Klub felnőtt férfi, valamint az 1. MCM-Diamant felnőtt női röplabdacsapatának közös edzése.

Két egymástól eltérő sportág képviselői találkoztak a kaposvári uszodában, hogy egy közös, jó hangulatú, a megszokottól merőben eltérő edzéssel készüljenek a bajnokságra. Egy könnyed, közös szárazföldi bemelegítéssel kezdték a tréninget a két csapat játékosai, amely során még otthonosan mozogtak a röplabdás lányok, ezt követően viszont már a vízben mutathatták meg, hogy mennyire bánnak jól a labdával. Pólóban sem vallottak szégyent Sasa Nedeljkovic tanítványai, hiszen a lányok a kezdeti megilletődés után sorra dobálták a büntetőket a fiúknak.

– Az látszott a lányokon, hogy labdás sportágból jönnek, hiszen több szép lövést is bemutattak – értékelte a röplabdás hölgyek teljesítményét Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – A két együttes jó barátságban van egymással, ennek is köszönhető, hogy összejött ez a kis közös edzés. Ha tehetjük, akkor kilátogatunk majd a lányok mérkőzéseire és szurkolunk nekik, reméljük, hogy ők is így tesznek majd.

– Csapatösszetartás szempontjából is jó volt ez az edzés – nyilatkozta Szűcs Kinga, a 1.MCM-Diamant női röplabdacsapatának játékosa. – A vízben kicsit nehezebben mozogtunk, ez annak is betudható, hogy két kemény edzés után érkeztünk az uszodába. Azt láttam a lányokon, hogy jól érezték magunkat, ahogy én is. A büntetőket is jól dobták, dobtuk, hiszen nekem is sikerült betalálnom a kapuba. Úgy gondolom, hogy ha időnk engedim biztosan kijövünk egy-két mérkőzésre, reméljük, hogy a fiúk is ellátogatnak a mi meccseinkre.

– Amikor először hallottam, hogy ilyen edzésünk lesz el sem akartam hinni, de összességében nagyon jól éreztem magam – mondta vidáman Baj Marcell, a Kaposvári VK pólósa. – Hallomásból ismerem a kaposvári női röplabdát, tudom, hogy sok légióst igazoltak, de egyelőre még a várossal is ismerkedem, hiszen nemrég igazoltam ide.

A hét hátralévő részében már nem vár ilyen szórakoztató edzés a KVK pólósaira, hiszen a szintén első osztályú Debrecen Kaposváron tölti a következő három napot. Ez idő alatt pedig többször is összeméri erejét a két csapat.