A vízfogyasztást népszerűsítették a héten iskolákban és óvodákban

Ahogy országszerte, úgy több somogyi iskolában és óvodában is a vízfogyasztást népszerűsítették a héten az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által szervezett Happy-héten. Tavaly három általános iskola és öt óvoda csatlakozott a megyéből a programhoz, az idén már öt általános iskola és nyolc óvoda regisztrált Somogyból cikkünk írásakor.

A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola a program kezdete óta minden évben csatlakozik a vízfogyasztást népszerűsítő Happy-héthez. Szabó Zsuzsanna intézményvezető-helyettes elmondta: számos tanóra anyagába bevonták a vízfogyasztással kapcsolatos témákat a héten, de a cukros üdítőitalok káros hatásairól is szó esett. Régóta szorgalmazzák a szénsavmentes víz és a csapvíz fogyasztását a gyerekek körében. Szabó Zsuzsanna úgy véli: megtérül az effajta figyelemfelhívás, érezhetően több vizet fogyasztanak a gyerekek az utóbbi időben.

A Happy-hét 2014-ben volt öt éves, akkor az OGYÉI hűségoklevéllel ismerte el a balatonszabadi iskolát, mely a kezdetek óta a program részese. Büszkék az oklevélre, hisz eddig csak kevesen kaptak ilyet az országban.

Tavaly a Drávamenti Óvodák darányi tagintézménye is csatlakozott a Happy-héthez, azonban az idén már több tagintézmény is vállalta a programot. Ungváriné Kun Eszter, az óvodák vezetője szerint a szülőkre is nagy szükség van abban, hogy vízfogyasztásra ösztönözzék a gyerekeket. – Korábban nagy problémát jelentett egyes tagintézményeknél, hogy a gyerekek többször is cukros üdítőt vagy nassolni valót vittek az óvodába, amit nem lenne szabad – tette hozzá. – Az lenne fontos, hogy az óvodában biztosított ételt és italt fogyasszák.

Mivel a Happy-hét az idén a víz világnapjával is egybeesett, egész héten vízzel és vízfogyasztással kapcsolatos projekteket végeztek a Drávamenti Óvodák több tagintézményében. Diafilmeket néztek meg a vízzel kapcsolatban, s akváriumot is készítettek a hét során, melyet majd ki is állítanak. A gyerekek a helyi patakból vettek vízmintát, melyet játékos módon elemeztek.