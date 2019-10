Vízre csábítanak a halkalandok

A Desedán osztrák, német, holland és horvát horgászok is gyakran hódolnak szenvedélyüknek: a főidényben több mint 80 napijegyet vásároltak, és száznál is több állami jegyet vettek a külföldiek.

– Nekem nagyon tetszik a Deseda és környéke, jó fogásokról hallani, érdemes ide kijönni – mondta a holland Vincent Verhoef. – Pontyot szeretnék fogni, bár nem tudom, hogy a szél és a változó időjárás hogyan befolyásolja az esélyeket. Mindenesetre alaposan felkészültem etetőanyagból is, remélem, sikeres lesz a mai horgászat.

A somogyiakon kívül az ország távoli településeiről is sűrűn járnak horgászni a Desedára, s ősszel is gyakran benépesül a tópart. Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke azt mondta: a külföldiek körében is népszerű a tó, van, aki napokat tölt itt. A német, osztrák és holland vendégeken kívül szlovének és horvátok is jegyet váltottak, s a legfrissebb tapasztalatok szerint tíz külföldi horgászból kettő viszi el a kifogott halat.

– Az élmény, a kaland motiválja a sporttársakat, és akik legalább egyszer kiültek a Desedára horgászni, azok minden bizonnyal visszatérnek – hangsúlyozta. – Az idén két pontyfogó országos bajnokságot szerveztünk a három féderverseny mellett, s 76-an indultak az ország legnagyobb pergető versenyén. Utóbbiból még két megméretés van vissza: novemberben tartunk egy erőpróbát, és a hagyományos Mikulás kupára is várjuk majd a sporttársakat.

Ősszel eddig 40 mázsa pontyot telepítettek a Desedába, átlagsúlyuk 1,3 kiló volt, s egy új pályázati lehetőségnek köszönhetően süllőből a korábbi duplájára, tíz mázsa vásárlására nyílhat lehetőségük. S a ragadozó műfaj szerelmeseinek jó hír: a KSHE legalább 200 kiló csuka telepítését is tervezi.

Több ezren jöttek

– Ha bérleti szerződésünket jövőre sikerül meghosszabbítani, akkor két éven belül újabb világbajnokságot rendezhetünk a Desedán – mondta Kozári Miklós. – A kaposvári pontyfogó vb-t 2017-ben tartottuk, s rengeteg kedvező visszajelzést kaptunk. A Deseda négy szakágban alkalmas világverseny megrendezésére: finomszerelékes, a féder és a pergetőn kívül pontyfogó bajnokságra is alkalmas. Az idén közel 4000 vendégéjszakát töltöttek a horgászok a megyeszékhelyen és környékén.