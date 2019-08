Mérőautóval járják a somogyi megyeszékhely utcáit és tereit a szakemberek ezekben a napokban; vizsgálják a levegő tisztaságát, és egyúttal a forgalom nagyságáról is közöl adatokat a járműre telepített mérőműszer.

A vizsgálattal a levegő szennyezettségét igyekeznek behatárolni a megyeszékhely különböző pontjain. A különféle műszerekkel felszerelt kisbusz jelenleg Kaposváron a Berzsenyi parkban állomásozik, de több helyen is feltűnik majd a városban. Kovács Katalin, Kaposvár környezetfejlesztési igazgatója megkeresésünkre elmondta: a kisbusz négyszer két hétig méri a levegő minőségét a városban, emellett pedig autós forgalmat is figyel és a környezetében lévő intézményekről is készít feljegyzést.

A mérés egy brüsszeli LIFE programnak a része. Kovács Katalin hozzátette: miután kiértékelik az eredményeket, eldöntik, hogy Kaposváron hova helyezzenek ki egy állandó levegőminőség-mérő eszközt.