Vodkapartikkal és dizájner drogokkal csapatják a fiatalok a Balaton partján

Egymást érik a rendőrségi razziák az idén nyáron Siófokon, mert újra tömegek szórakoznak a Balatonnál. A idegenforgalmi szezonban Siófok lakossága a többszörösére duzzad, újra megnövekedett a látogatószám és éjszakába nyúló rendezvények jellemzik a Petőfi sétányt és környékét.

A rendőrség az évnek ebben az időszakában megerősített létszámmal van jelen a környéken. Beindultak a partik, holott néhány hónapja még zárva voltak a szórakozóhelyek a vírus miatt.

– Kinyílt a világ, az otthoni alkoholfogyasztás helyett újra megteltek a szórakozóhelyek – mondta Kovács Gergely, a Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ vezetője. – Az illegális szerek is megjelenhetnek a nagy bulinegyedekben, így Siófokon is, ennek megfelelően újra megjelenhetnek a köztereken a dizájnerdrogok. Ilyenkor nyáron még nem látjuk pontosan, hogy hány embernek lenne szüksége segítségre, mert most „Buli van!” fázisban működnek a fiatalok. Általában csak a nyár múltával fordulnak szakemberekhez segítségért a függők. Egy esetleges emelkedő tendenciáról ennek értelmében csak az év végén nyerhetünk pontos képet. Továbbra is óriási problémának látjuk viszont a rohamivás jelenségét, ami a fiatalok körében terjedt el. Ennek lényege az, hogy rövid idő alatt minél nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztanak. A balatoni bulikba már úgy érkeznek csapatosan, hogy rendesen alapoztak, döntik magukba a szupermarketekben megvásárolt vodkát. Nyáron érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a fiatalok, ha szeszt isznak, közben hidratáljanak, vizet is kortyoljanak, és a hőségben ne menjenek a vízbe, ha alkoholt fogyasztottak.

Itallal enyhítették a feszültséget

A járvány idején jóval több alkohol fogyott, csak megváltozott módon, állították az addiktológusok már tavasszal. Az emberek nem mozdulhattak ki a lakásból esténként, és ez meghatározta az alkohol- és drogfogyasztási szokásokat. Szemelyácz János pszichiáter-addiktológus, az INDÍT Közalapítvány szakmai vezetője a helyzetet értékelve akkor azt mondta lapunknak: az emberek azért ittak, mert a bezártságból fakadó feszültséget a szesszel próbálták enyhíteni.

A balatoni bulikba már kellő alapozással érkeznek meg a fiatalok csoportjai

