Vödör vízzel üldözték a lányokat a skanzenben

Vízzel teli vödröket cipeltek a legkisebb legények is, úgy üldözték a nevetve, visongva menekülő lányokat a szennai skanzenben. Teret adtak a futásra, nehogy elázzanak a szép népviseletek, a díszes zselickisfaludi, szennai, törökkoppányi ruhák.

A somogyi húsvét hétfői hagyományokat elevenítették fel a tájmúzeumban. Természetesen a locsolkodás állt a központban, de a lányok népi húsvéti játékokat is bemutattak a hímes tojásokkal. Régi somogyi locsolóköszöntők is elhangzottak. A nézők megfigyelhették, hogyan különülnek el tájegységek szerint a a somogyi népviseletek, s a viselőjük kora szerint is, hiszen más ruhát hordtak a fiatal lányok és az asszonyok.

A kellemes tavaszi időben a szokottnál is többen látogattak el húsvét hétfőn a szennai skanzenbe. Annyian voltak, hogy a tömegben nem is látta mindenki a vízöntés minden pillanatát a rinyakovácsi, kisbajomi és a csökölyi portánál. Visnyeszéplakról érkezett Szigan Borbála, és férje Szabó Antal a gyermekeikkel. Elmondták: húsvétkor a falujukban élők együtt gyűjtöttek fát, és gyújtottak tüzet, majd a közös tűzön főzték a tojást, sonkát húsvétra, sütötték a kalácsot. Gyertyát sem gyújtottak, úgy várták a napfelkeltét. A locsolás náluk is a kútról hozott vödör vízzel zajlott.

A Zselic művészeti iskola tanulói szerepeltek, majd a Zselic Táncegyüttes adott műsort húsvéti koreográfiákkal. Farkas Gergely múzeumpedagógus elmondta: az idén fejlesztések indulnak a szennai skanzenben, bővül az oktatási repertoárjuk és akadálymentesítésbe fognak. Külső foglalkoztatási terek épülnek majd, ahol több csoportot korszerűbb körülmények között fogadhatnak. Látványtárat is létrehoznak, hogy a XXI. századnak megfelelő, szabadtéri muzeológiát tudjanak biztosítani.