Volt rendőr és orvos a két alpolgármester Siófokon

Megtartotta alakuló ülését az új siófoki képviselő-testület, amely kedden leszámolásnak tűnő döntéseket is hozott.

Lengyel Róbert polgármester mellé két alpolgármestert választottak Dr. Nagy Ferenc Gábor és Bardócziné Molnár Anita személyében.

A polgármester mellett 11 képviselő dolgozik Siófokért az elkövetkező 5 évben is. Közülük hatan Lengyel Róbert egyesületének színeiben, négyen a Fidesz jelöltjeként jutottak mandátumhoz, míg egy képviselő függetlenként került a testületbe.

Az első ülés Gruber Attila napirend előtti felszólalásával kezdődött. A kormánypártok polgármester jelöltje a választások eredményeként listás képviselőként dolgozhatott volna a testületben, de lemondott képviselői tagságáról. Azt mondta: szeretné, ha békés és építő munka venné kezdetét Siófokon. Gruber Attila úgy fogalmazott, bízik abban, hogy Lengyel Róbert polgármesteri programja megvalósul a ciklus végére. Ehhez jó munkát kívánt a városvezetőnek és a testületnek. A képviselő megüresedett listás helyére a Fidesz Balogh Renátát jelentette be, aki minimális szavazatkülönbséggel maradt alul egyéni körzetében. A képviselőnő a következő ülésen válik majd a testület tagjává.

Lengyel Róbert polgármester kiegyensúlyozott, a város érdekeit képviselő, közös munkában bízik – ezt mondta az alakuló ülésen, amelyen az előző képviselő-testület által még 5 évvel ezelőtt hozott átmeneti intézkedések visszavonását kezdeményezte. Ezek között szerepelt szerződéskötési értékhatár megállapítása, hivatali létszámstop elrendelése vagy az is, hogy érvényben lévő szerződések megszüntetéséhez illetve újak kötéséhez a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság döntésére volt szükség. Lengyel Róbert mindezt 5 éven keresztül a jogköreinek megvonásaként kommunikálta és az alakuló ülésen is jogköreinek visszaszerzéséről beszélt. Szajcz Adrián képviselő hozzászólásában arra hívta a figyelmet, hogy a polgármesteri érvelés – amit politikai céllal is használt – nem fedi a valóságot, hiszen Lengyel Róbertet az előző ciklusban is minden olyan alapjog megillette, ami valamennyi magyarországi polgármestert. A képviselő a kedden elfogadott új, Szervezeti és Működési Szabályzatra (SZMSZ) utalva arról is beszélt, hogy Lengyel Róbert többletjogok megszerzésére tett javaslatot, amit az SZMSZ módosításával meg is kapott.

A képviselő-testület alakuló ülésén felálltak a bizottságok illetve kiderült, hogy a polgármester munkáját önkormányzati tanácsadó is segíti a jövőben, de Lengyel Róbert az ő személyéről csak később tájékoztatja a testületet. Eldőlt az is, hogy a Siófoki Kézilabda Club a korábban megszavazott 50 millió forint helyett, az eredményeik függvényében az összeg felét kaphatja meg a nemzetközi kupaszereplésének támogatásaként. Siófok polgármestere az első testületi ülésen felbontotta a Siófoki Hírek főszerkesztőjének megbízási szerződését azzal, hogy új főszerkesztőt pályáztatás után, jövő márciusban választanak majd. Addig is a városvezető kíván dönteni arról, hogy átmenetileg kivel köt szerződést a havi lap- és internetes felületének szerkesztéséről.