Welcome party-t adott az egyetem a külföldi hallgatóknak

Zserbó kóstoló és táncház is várta a külföldi hallgatókat azon a welcome partyn és orientációs napon, amelyet a Kaposvári Egyetem szervezett nekik. Hasznos tanácsokkal is ellátták a fiatalokat, továbbá bejelentették, hogy dolgoznak egy olyan mentorprogramon, amely mindennapjaikat segítené.

Pördültek a szoknyák, csattogtak a csizmaszárak. Mezőségi táncokat mutattak be a Kaposvári Egyetem hallgatói és oktatói. A külföldi hallgatók eleinte telefonjaikkal örökítették meg a bemutatót, majd bátran ropták a táncot magyar barátaikkal. Era Mullaademi Koszovóból érkezett a somogyi campusra és nemzetközi tanulmányok szakon tanul. – Kaposvárt azért választottam, mert itt minden meg van, amire szükségem lehet, nagyon tetszenek az ország épületei és a képzőművészeti alkotásai, nagy kedvencem a csípős gulyás is – mondta a harmadéves hallgató. Osman Ayta először két félévre érkezett Erasmus pályázat révén, majd ösztöndíj programmal tért vissza a Kaposvári Egyetemre.

– Nagyon megtetszett az egyetem, a tanulás mellett meg van egy nemzetközi légtér is, amiben jól érzem magam – mondta el az első éves török hallgató. – Ebben az évben 55 külföldi hallgatót tudunk köszönteni, akik 25 országból érkeztek – mondta el Végvári György. A Kaposvári Egyetem professzora hozzátette: hat angol nyelvű képzést hirdettek meg a 2019/2020-as tanévben, a legnépszerűbbek az agrár és közgazdaságtudomány szakok. – Az orientációs napon tájékoztatást adtunk a külföldi hallgatóinknak az egészségbiztosításról, az adóbevallásról, valamint a könyvtárhasználatról is kaptak praktikus tanácsokat – mondta el Kocsis-Simon Ágnes, a Kaposvári Egyetem nemzetközi igazgatója. Kiemelte: szeretnék a fiatalok itt tartózkodását komfortosabbá tenni, dolgoznak egy mentorprogram kidolgozásán is, amely révén a magyar diákok egy-egy külföldi hallgató mindennapjait segítenék akár egy cipő vásárlásában vagy egy fogorvoshoz kísérésben.