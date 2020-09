Zajlottak a fejlesztések: több mint félezer óvodás, iskolás tanulhat modern környezetben

Több mint tíz milliárd forint értékben zajlottak fejlesztések az elmúlt években a Kaposvár környéki településeken – mondta el pénteki sajtótájékoztatóján Gelencsér Attila (Fidesz-Kdnp), a térség országgyűlési képviselője. A beruházások révén javultak a helyi lakosok életkörülménye és több mint félezer óvodás, iskolás oktatása zajlik modern környezetben.

Tizenhét millió forintból újulhattak meg önkormányzati utak Kaposszerdahelyen. A Németh József utcát pénteken adták át a lakosoknak. Prépost László polgármester elmondta: régi álmuk vált valóra, hogy az elavult, kátyúkkal teli utakat a Magyar Falu Programban modernizálhatták. Mosdóson harminc millió forint értékben zajlottak pályázati forrásból beruházások.

Keresztes József polgármester elmondta: járdák, az óvoda udvara is megújulhatott, most egy közösségi tér kialakításán dolgoznak. Salamon Gyula polgármester elmondta: Szennában egyedi szennyvízkezelő berendezéseket telepítettek, a művelődési ház és a sportcsarnok épületét napelemmel látták el, a temetőben parkolókat alakítottak ki és egy falubusszal gyarapodott a település. – Kaposvár 100 éves történetének legnagyobb beruházásai zajlanak a somogyi megyeszékhelyen, a város környékbeli településeit pedig 10, 2 milliárd forint forrásból fejlesztettük eddig – mondta el Gelencsér Attila országgyűlési képviselő. Hozzátette: 238 sikeres pályázatnak köszönhetően ipari parkok jöttek létre, megújultak az orvosi rendelők, iskolák, bölcsődék, óvodák, hivatali épületek. A járdák, bicikliutak új aszfaltréteget kaptak, de számos településen a szennyvízkezelés is megoldódott. A modern, a mai kor követelményeinek megfelelő falubuszokat 655 Kaposvár környéki településen élő használja.

Gelencsér Attila megjegyezte: közel hatszáz óvodás és iskolás gyermek oktatási körülményei javultak, valamint csaknem négyszáz háztartás csatlakozott rá az egyedi szennyvízkezelő berendezésekre. Száz főnek ad otthon a zselici szociális otthon és több, mint hatvanezer regisztrált látogatója volt eddig a Csillagos égbolt turisztikai látványosságnak. – Alig van eladó ház Kaposvár környékén, míg más falvakban fogyatkozik a lakosság, a zselici településekre egyre többen költöznek ki, itt alakítják ki otthonukat – mondta el Gelencsér Attila.

Nincs megállás, zajlanak a fejlesztések

– A beruházások a jövőben is folytatódnak a zselici falvakban – mondta el Gelencsér Attila országgyűlési képviselő. Bízik abban, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően tovább javul a zselici falvak lakosainak életminősége. Bodrog Gábor, Simonfa polgármestere elmondta: 25 millió forint pályázati forrásból zajlik óvoda fűtéskorszerűsítése, napelemmel és klímával látják el az épületet. 27 millió forintból pedig jövőre megkezdődhet az önkormányzat épületének energetikai fejlesztése. – A napokban derült ki, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott 17 millió forintos pályázatunkat befogadták, hamarosan megkezdődhetnek a településen a járdafelújítások – mondta el Nyitrai István, Bőszénfa polgármestere.