Zebra tervvel hívnák fel a figyelmet a gyalogosokra

Zebra terv elnevezéssel akciót szervezett a rendőrség május 12. és május 14. között, melynek célja elsősorban az, hogy felhívja a figyelmet a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra.

Az ellenőrzés alatt a somogyi városok gyalogos-átkelőhelyeinek környékén kiemelt rendőri jelenlétre számíthatnak az arra közlekedők. Somogy megyében tavaly több mint félszáz alkalommal váltak gyalogosok baleset áldozatává. A leggyakrabban Kaposváron és környékén. Az okok között az első, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyen nem adták meg az elsőbbséget részükre.

Lényegesen kevesebbszer, de még így is egy tucatnál több esetben lettek okozói is somogyi közlekedési baleseteknek az elmúlt évben a járókelők. A leggyakrabban akkor idéztek elő balesetet, ha hirtelen, körültekintés nélkül léptek az úttestre, vagy a tilos jelzésen, tiltott helyen haladtak át, illetve takarás mögül léptek az úttestre. A rendőrség szerint fontos nyomatékosítani, hogy az autóvezetők a zebrán szabályosan áthaladó gyalogosokkal szemben elsőbbség­adásra kötelezettek, de a gyalogosoknak is be kell tartaniuk a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat.