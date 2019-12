Zene és tánc a jégen: évzáró gálán remekeltek a szinkronkorisok

Ismét zenével és tánccal telt meg a Kaposvári Jégcsarnok: a kaposvári szinkronkorcsolyások tartották meg évzáró gálájukat. A csapatkűrök mellett a legjobbak egyéni bemutatót is tartottak az érdeklődőknek.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

– Egy igazán mozgalmas, eseményekben gazdag évet zártunk ezzel az eseménnyel – kezdte évértékelőjét Somodori Bernadett, a szinkronkorcsolya csapat segédedzője, segítője. – Több olyan dolog is történt az esztendőben, mellyel egy új, talán még izgalmasabb irányt vehet ez a sport a somogyi megyeszékhelyen. Hat év örömkorcsolyázás után a Kapos Dynamic Sportegyesület szakosztályaként folytatjuk a munkánkat. Így vált lehetségessé, hogy sportversenyeken is elinduljunk, és megmutassuk, mit tudunk.

A csapat nem is kis célt tűzött ki maga elé, februárban tizenkét fővel indul a magyar bajnokságon. A lányok edzője a kezdetek óta Siáginé Varga Vera, kétszeres felnőtt magyar bajnok műkorcsolyázó, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség volt szakágvezetője. Így nem lesz ismeretlen terep a versenysport világa sem.

Így készültek a lányok a gálára:

Száraz gyakorlás a holnapi szinkronkori gálára a Városligetben! Közzétette: Sonline.hu – Somogy közösségi és hírportálja – 2019. december 20., péntek

– Október óta készülünk a versenyre – folytatta Somodori Bernadett segédedző. – És nagyon bízunk benne, hogy sikerül úgy szerepelni, hogy támogatóink, a Spirit Autó Kft., és a Kaposvári Önkormányzat is elégedett legyen. Heti három óra „jégidőnk” van a csarnokban, és emellett heti egyszer másfél órás balettórát is tartunk Borbély Dominika vezetésével. Ő nagyon sokat segít a koreográfia összeállításában és a nyújtásokban is, hiszen ehhez a sporthoz ez utóbbi is elengedhetetlen. Ebből igyekszünk kihozni a maximumot. Jelenleg tizenhat igazolt versenyzőnk van, de minden héten tartunk korcsolyaoktatást, ahol folyamatosan keressük az ügyes, tehetséges lányokat, akik együttesünk tagjai lehetnének. Izgalmas év vár tehát ránk, de bízom benne, hogy mindannyian megtaláljuk benne a számításainkat, és a jövő évi évzáró gálán még elégedettebben mutathatjuk be profi kűrjeinket.