Balaton Sound: elkezdődött a buli, sokan várják David Guettát

Már az első napon rengetegen látogattak el Európa egyik legkedveltebb zenei fesztiváljára, a zamárdi Balaton Soundra.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az idei évtől külön buszok szállítják a fiatalokat Siófokról a Balaton Sound-ra. Messziről kitűntek ezek a járatok, hiszen a buli már itt elkezdődött, a forgalom zaját elnyomóan énekelték kedvenc slágereiket a fesztiválozók. A nagyszínpadon már délután dübörögtek a hangfalak, de legtöbben a Balaton partján pihentek rá az éjszakára. Egy jókedvű belga társaság egyik hölgy tagja, Élise kérdésünkre elárulta, hogy lakóautóval érkezett öt barátjával Antwerpenből. – Kedd este munka után már elindultunk Magyarországra, hogy kapunyitásra ideérjünk – mondta a belga lány. – Nagyon fárasztó volt az út, de kell az energia estére, így most a naplemente társaságában pihenünk, várjuk Alessot – folytatta Élise.

A svéd dj, Alesso a legtöbb fesztiválozót a nagyszínpad elé csalta. Az elmúlt években már hallhatták a zenekedvelők Zamárdiban, de a népszerű slágerein túl újakat is játszott. A lemezlovas Megemlékezett kollégájáról is, a fiatalon áprilisban elhunyt Avicii egyik slágerét dolgozta át.

Mindenki megtalálhatta a koncerteken kívül is a számára ideális elfoglaltságot. A Balaton Sound strandröplabda-pályája otthon adott egy előrehozott világbajnoki mérkőzésnek is. Egy belga páros mérte össze tudását a homokon a brazil Jairoval és barjával. – Viccelődtünk, hogy a pénteki Brazília–Belgium összecsapás előtt lejátszhatnánk röplabdában is a meccset – mesélte nevetve a brazil srác, aki évek óta Portugáliában él és dolgozik. – Azért remélem Neymarék jobban szerepelnek mint én, mert kikaptunk itt a Balaton Sound-on – folytatta Jairo.

Az általunk megkérdezettek többsége egyébként a pénteki és szombati fellépőket várja a legjobban. Majdnem mindenki megemlítette Rita Ora, Martin Garrix, vagy éppen David Guetta nevét, amikor arról faggattuk őket, hogy melyik előadóra kíváncsiak leginkább.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A biztonságra sem lehet panasz, hiszen a bejáratoknál megerősített rendőri jelenlét mellett érkeznek a fesztiválozók. Ennek ellenére egy alkalommal szükség volt az egyenruhásokra, amikor egy szlovák fiatal lökdösni kezdett egy biztonsági őrt, majd meg is akarta ütni – tájékoztatott Hosszú Balázs rendőrségi sajtóreferens. A 25 éves férfi a Siófoki Rendőrkapitányságon folytathatta a bulit.

A vasárnapig tartó őrületre százhatvanezer látogatót várnak, és az első nap tapasztalata alapján még ennél is többen érkezhetnek Zamárdiba.