Zene nélkül mit érek én – a siker, a taps növeli az önbizalmat

A Somogy megyei gyermekvédelmi hét keretében Zene nélkül mit érek én címmel zenés-táncos fesztiválon mutatkoztak be gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyerekek és fiatalok Marcaliban. A résztvevőket Sári László, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese és Sütő László, Marcali polgármestere köszöntötte.

A rendezvényen elhangzott, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek az átlagosnál nagyobb szükségük van arra, hogy megmutathassák magukat, akár szólóban, akár csapatban. A bemutatók fontosak, mert a szereplés, a siker, a taps hozzájárul a fiatalok önbizalmának erősítéséhez, számos képességet, és az akaraterőt is fejleszti már a felkészülés alatt is.

A fesztiválra a megye egész területéről érkeztek szereplők, több mint húsz műsorszámot állítottak színpadra. Az idei tehetséggondozó fesztiválon több műfaj is hódított: színházi meseátiratok, vers, táncszínházi produkciók, zongoravirtuóz, térdbalett, citeraszóló, néptánc, népdal és a kedvenc slágerek eléneklése.

A vendégekkel, kísérőkkel együtt csaknem kétszázan találkoztak a fesztiválon, amelynek alapjait 2005-ben tette le a marcali Százszorszép gyermekotthon. A szervezők meglepetés sztárvendéget is ígértek a fiataloknak: Dorina lépett színpadra és vonta be közönségét is műsorába.