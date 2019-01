Zenei kavalkád lesz a Balaton Sound

Újabb fellépők neveit hozták nyilvánosságra a Balaton Sound szervezői.

Az elektronikus zene mestere Tchami, felfedezettje Malaa kíséretében látogat el Zamárdiba júliusban, de itt lesz a Grammy-díjas brit énekesnő Jesse Glynne is. A július 3. és 7. között megrendezett elektronikus zenei fesztiválon a fellépők illusztris névsorát erősíti napjaink legextravagánsabb duója az amerikai Sofi Tukker és a dance nagyágyú Nicky Romero is.

A tizenharmadik Balaton Soundon fellép majd a közkedvelt Chainsmokers, a holland lemezlovas Deorro és az EDM egyik legismertebb formációja a Vinai is.

Újra ellátogat Zamárdiba a holland DJ legenda Tiesto, de a dán titán Martin Jensen is pörgeti a lemezeket.

A kínálatban a napjainkban kedvelt elektronikus dallamok mellett a hip-hop is helyet kapott, hiszen maga G-Eazy mutatja be a partizó közönségnek, mi fán terem a rap. Mellette a Grammy-díjra jelölt J Balvin fogja feltüzelni a balatoni közönséget. Igazi zenei csemegének ígérkezik a Rudimental koncertje a Balaton Soundon, akik a drum n`bass világába kalauzolják el a tömeget.