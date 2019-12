Zöld út: Devizahitelesek menthetik meg egykori tulajdonukat

Csaknem ezer somogyi család döntött úgy, hogy visszavásárolja korábban „elvesztett” ingatlanát a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt.-től. Erre azoknak volt lehetőségük, akik beléptek a kormány devizahiteleseket mentő bérlői programjába.

Számos intézkedést hozott a kormány 2010 óta azért, hogy segítsen a bajba jutott devizahiteleseknek. Ilyen volt a forintosítás, az árfolyamgát, a végtörlesztés, a banki elszámoltatás, a magáncsőd intézménye és az eszközkezelő programja is. Utóbbi lehetőségével több somogyi család is élt. Szerkesztőségünk is talált egy eladósodott kaposvári házaspárt, de kérésükre nevüket nem közölhetjük.

– Tizennégymillió-hétszázezer forint svájci frankos hitelt vettünk fel – fogalmazott a családfő. – A havi törlesztőrészletünk öt évig hetvenötezer forint volt, aztán felemelkedett százezerre, majd százötvenezerre, végül háromszázezerre. A szerződés szerint huszonnégy milliót kellett volna visszafizetnünk, de eljutottunk odáig, hogy harmincnégy millió forintot követelt a bank. Ez volt az a pillanat, amikor közöltük, hogy nem törlesztünk tovább. Ekkor gyakorlatilag zár alá vettek mindenünket. Az ügyünk elhúzódott öt évig, majd jött a lehetőség, hogy a NET megvásárolja a házunkat. Azonnal éltünk ezzel és jelenleg albérletben lakunk a saját házunkban.

– Most azonban visszavásárolhatjuk az ingatlanunkat – folytatta a férfi. – Kaptunk egy adásvételi szerződést a NET-től, ezt ügyvédnél aláírtuk és elküldtük a papírokat, de még nem történt semmi. Ami biztos, hogy hatmillió nyolcszázezer forintot kell majd fizetnünk a NET-nek, és akkor újra miénk lesz a saját házunk, öt évig azonban nem adhatjuk el.

Azt gondolom, hogy nagyon jól jártunk ezzel a lehetőséggel, csak ne lett volna az a rengeteg idegeskedés, végrehajtás és a feleslegesen kidobott pénz, amit nem is számolunk már – tette hozzá.

Ezer új tulajdonos

A NET Zrt. a bérlői program keretében országosan harminchétezer ötszáz ingatlant vásárolt meg. 2019. március 31-én harminckét és félezer családot értesített arról, hogy milyen feltételekkel vásárolhatják vissza lakásaikat. Az érintett bérlők csaknem kilencven százaléka döntött úgy, hogy egy összegben vagy részletben vásárolja vissza ingatlanát.

Somogy megyében a NET Zrt. ezernégyszázötvenkilenc ingatlant vett meg. A visszavásárlási lehetőség keretében október 31-én kilencszázharmincegy család vált ismét tulajdonosossá. Az idén november 19-én elfogadott törvényjavaslat pedig lehetővé teszi, hogy akik korábban nem megfelelően, vagy egyáltalán nem nyújtották be visszavásárlási nyilatkozatukat, pótolhatják hiányosságukat. Ezek a családok 2020. március 1-én válhatnak ingatlantulajdonossá.