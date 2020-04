Zrínyi-kút állít emléket a török kori háborúnak

Az eredetivel szinte teljesen megegyező állapotba állítják vissza a szakemberek azt a kutat, amelyet Őrtilosnál, a Zrínyi-újvár feltárásánál találtak meg. A régészek szerint fontos felújítani, hiszen ez az emlék a török kori, 1663–64-es háborúnak az egyetlen bemutatható mementója.

Már csak másfél hetük maradt a szakembereknek arra, hogy végezzenek a kút felújításával. A munkálatokat május harmadikáig szeretnék befejezni, akkor lesz ugyanis Zrínyi Miklós születésének négyszázadik évfordulója.

– Régi fényében tündököl majd a kút – kezdte Vándor László kutatásvezető. – Az előkerült leletek, valamint magam és Költő László régész elképzelése alapján Kondor Erika zalaegerszegi építész készítette el a tervrajzot. Ugyanazzal a technikával állítjuk helyre a kút felső hat méterének a bélését, ahogyan Zrínyi Miklós idejében is készült, tölgyfát használunk. Ezt lefedjük egy kupolával, azonban az eredeti fazsindelyes kupolát nagyobbra terveztük, azért is, hogy eső esetén a kirándulók majd be tudjanak alá állni. A kupola tetején elhelyezünk egy ahhoz hasonló díszt, amelyet annak idején Zrínyi Miklós Szulejmán szultán sírjának tetejéről vitt magával – mondta a kutatásvezető.

A Zrínyi-Újvárnál megtalált kút az egyetlen olyan emlékhely, amelyik a mai Magyarország területén a költő-hadvezér Zrínyi Miklóshoz köthető. Erről már Költő László, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója beszélt. – Hosszú idő telt el a kezdeti munkálatok óta – fogalmazott. – A vár területét fel kellett deríteni, ebben közreműködtek régészek, fizikusok és hadtörténészek is. Az évek alatt megtaláltuk a tiszti, vagy legénységi szállást, ezt a híres kutat, de sáncok is maradtak az utókornak. A felújított kutat egyébként bárki látogathatja majd – hangsúlyozta Költő László.

Az idei évet az Országgyűlés Zrínyi-emlékévvé nyilvánította, a koronavírus miatt azonban szinte minden eseményt elhalasztanak. Vándor László hozzátette: ismeretei szerint a költő-hadvezér születési évfordulójára csak az őrtilosi kút felújítása készül el.

Az őrtilosi ásatás és a kút felújítása összesen mintegy három és fél millió forintba került. A munkálatokat a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Somogy és Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Zalaerdő és a környék települései is támogatták. Több alkalommal pedig társadalmi összefogás is segítette a régészeket.

A híres téli hadjárat Őrtilosból indult és Eszékig jutottak el

Az Őrtilosnál megtalált várat 1661-ben azzal a céllal építette Zrínyi Miklós, hogy a törökök által elfoglalt Kanizsát innen indulva fel tudják szabadítani. Emellett a török betöréseknek a megakadályozásában is szükség volt az építményre. A legfontosabb szerepe pedig akkor volt, amikor 1664-ben Zrínyi Miklós innen indította el a híres téli hadjáratát, amikor egészen Eszékig eljutott, ott pedig fel tudta égetni a törökök utánpótlásvonalát biztosító eszéki hidat.

A vár területén feltárt kútból sok érdekesség bukkant a felszínre. A régészek a különféle tárgyak mellett találtak koponyadarabot, állkapocscsontot és lábszárcsontot is, de előkerült Zrínyi Miklós lovának itatóvályúja is.