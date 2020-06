Zsebben a segítség, életet mentett a gyorsaság

Leállt a légzése egy külföldi biciklisnek, a közelben lévő rendőrök kezdték meg az újraélesztést Balatonbogláron a múlt vasárnap, végül mentőhelikopter is érkezett a férfihoz. Hollósi Zoltán rendőr törzszászlós kollégájával lett figyelmes egy biciklisre, aki a forgalommal szembe tekert bizonytalan mozgással.

– Igazoltatás közben észrevettem, hogy az idős bácsi légzése szaporává vált, elfehéredett és nekitámaszkodott a rendőrautónak – mesélte Hollósi Zoltán. – Odaléptem hozzá, a földre fektettem, közben értesítettük a mentőszolgálatot, de ekkor már se légzése, se pulzusa nem volt a német férfinak, ezért megkezdtem az újraélesztést. A mentőhelikopter Balatonfüredről perceken belül a helyszínre érkezett. A helikopter személyzete hosszas helyszíni állapotstabilizálás után kritikus állapotban szállította a kaposvári kórház szívkatéteres laboratóriumába a beteget. A biciklis azóta stabil állapotban lábadozik az intenzív osztályon.

Az elmúlt években egyre több helyre kerültek ki automata defibrillátorok, amelyek egy hirtelen szívmegállás során értékes másodperceket jelenthetnek. S ezzel együtt az életet. Azt hihetnénk, hogy az csak ritkán fordul elő, hogy valakinek egész egyszerűen megáll a szíve és meghal. Pedig valójában Magyarországon 25 percenként következik be emiatt hirtelen halál. Az újraélesztésre a szívmegállástól számított tíz percük van a segítségnyújtóknak. Azt azonban tudni kell, itt is a gyorsaság számít, mert az esélyek percenként csökkennek. Ugyanis ha leáll a keringés, hipoxémia lép fel és az agy károsodik. Ahhoz, hogy gyorsan cselekedjenek a szakembereknek, vagy éppen arra járóknak azt is tudni kell, hol van defibrillátor.

A megyében egyre több helyen van, s ma már okostelefonos alkalmazás is rendelkezésünkre áll, hogy felkutassuk a legközelebbi ilyen készüléket. A Szív City segítségével defibrillátort kereshetünk a környéken. Ha pedig valaki egy rosszullétet jelez telefonon, a Mentőszolgálat munkatársa riasztja a Szív Cityt is. Tehát egy közelben tartózkodó önkéntes siet a bajba jutott segítségére. Tehát azonkívül, hogy az újraélesztő készülékek pontos helyét megtudhatjuk, magunk is hősök lehetünk. Defibrillátor a megyében nagyjából minden közintézményben található.