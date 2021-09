Zsuzsi és Tihamér csacsi várja a látogatókat

Új lakókkal bővült a Dráva Kapu Bemutatóközpont háziállat bemutatója, és megújult a Dráva folyó természeti értékeit bemutató kiállítás is Drávaszentesen.

A 25 éves Duna Dráva Nemzeti Park a nyár elteltével is várja a látogatókat. Új, érintőképernyős eszközök mutatják be a térség legjellemzőbb kétéltű-, madár- és emlősfajait, az egyes fajok leírása és fényképe mellett azok hangjait is meg lehet hallgatni. Rackajuhok, szamarak, és kecskék voltak az első lakók a parkban, melyek közül Zsiga és Cili szamár azóta is az állattartó telep lakója. Hozzájuk csatlakozott nemrég Holló, a hucul ló, és Zsiga vérvonalából Zsuzsi szamár, és két hónapja a csacsi gyülekezetet gazdagítja Tihamér is. Tavasszal látott napvilágot egy iker és egy egyes kis kecske is. A galamb és fecske állomány, valamint a baromfiudvar pedig folyamatosan bővül.