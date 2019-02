Különórát tartottak Somogyjádon az édes élethez

Hiába a fogyókúra, a tűzforró krumplis pogácsából egy bizony nem elég: édességben is kitettek magukért a somogyjádi asszonyok. Csaknem harmincan járnak a márciusig tartó egy hónapos tanfolyamra, ahol Ottucsák Bernadett cukrász vezetésével lesik el a legújabb tudnivalókat.

– Esélytelen diétázni, annyi itt a sütemény – mosolyodott el Nagyné Tóth Ágnes, biológia–testnevelés szakos pedagógus a szerda esti foglalkozáson. – Ellenállhatatlan a nagymama receptje szerint készült pogácsa, alig vártam, hogy megkóstoljam a tűzforró finomságot. Aligha véletlen, hogy ilyen népszerű az összejövetel: sok-sok apró trükköt, új megoldást látunk-hallunk.

Nincs szükség útbaigazításra: a sütemény illata egyenesen az ebédlőhöz irányít. Ízletes fogások, laktató falatok, s hagyományos finomságok újragondolva: anya és lánya, Farkas Imréné, s Farkas Katalin leginkább ezért jelentkezett. Hiába a sok évtizedes tapasztalat, a főzőtudományt időről-időre tanácsos felfrissíteni.

– Egy finom bableves, hozzá néhány finom pogácsa, s desszertként egy finom süti, máris garantált a siker – mondta a 80 éves Farkas Imréné. – S az külön tetszik, hogy fiatalok is érdeklődnek a sütés-főzés iránt.

Egy másik anya-lánya páros, Fábián Károlyné és Péntek Ildikó is erősítette a csapatot. Almás pite, gyümölcstorta és diós torta: ez a gyerekek kedvence, s a 43 éves édesanya a rétessütés rejtelmeivel is megismerkedett. S az otthoni próba is jó lett: ízlett a túrós rétes, s talán ennél is nagyobb sikert aratott a túrós-meggyes verzió. Lőrinczné Kiss Ilona polgármester elégedetten nyugtázta a lelkesedést, Ottucsák Bernadett cukrász gyorsan dolgozott. Az egyik percben a keltrétest szórta fahéjjal, s utána tejföllel locsolta meg, a következő pillanatban már a gyümölcstortát díszítette. S amíg a finomságok készültek, a korábban elkészített mézes­krémest kínálták körbe.