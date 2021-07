Partnerséget kínálnak a hazai agrárszakképzőknek

Szakmai partnerségre lépett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és az öt agrárszakképzési centrum. Somogyban három középiskola kapcsolódik a programhoz.

– A MATE Kaposvári Campus célja, hogy tovább növelje az agrár-felsőoktatásban részt vevő hallgatók számát – hangsúlyozta Vörös Péter campus-főigazgató. – Az agrárágazat is a generációváltás problémájával küzd, a régió tudásközpontjaként felelősségünk, hogy biztosítsuk a megfelelő szakember-utánpótlást. A Kaposvári Campus mindig is szoros kapcsolatot ápolt a térségben működő agrárszakképző intézményekkel, a most aláírt megállapodás a korábbinál is szélesebb lehetőséget ad az együttműködésre. A Kaposvári Campus szívesen fogadja az agrárszakképzésből érkező diákokat, hiszen ők már rendelkeznek ezen a szakterületen elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az itt töltött évek alatt pedig olyan modern, 21. századi tudásra tehetnek szert, amellyel hosszú távon a jövő agráriumát tudják majd szolgálni.

Tóth Krisztina, a Déli ASZC somogyzsitfai Széchenyi Zsigmond-mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola igazgatója szerint hosszú távon is hasznos az összes olyan kezdeményezés, amely az agrárszakképzés megújítását célozza.

– A most véget ért tanévben 210 diák tanult nálunk – mondta. – A fiatalok az ötéves mezőgazdasági gépésztechnikus, illetve az erdésztechnikus képzésen kívül a hároméves erdőművelő-fakitermelő, valamint a mezőgazdaságigépész-oktatást is választhatták. S ami bizonyos, hogy szeptembertől nő a diákjaink száma.

Balázs Tibor, a Déli ASZC kaposvári Kinizsi Pál-élelmiszeripari technikum igazgatója azt mondta: a sütő-cukrász, illetve élelmiszer-ellenőrzési technikus képzés 2020-ban újra indult. Az osztályban tizenketten tanultak és jó eredménnyel zártak a fiatalok, nem volt bukás. Ezzel párhuzamosan a hároméves pék-, pék-cukrász, édességkészítő, valamint hentes- és húskészítmény-készítő diákok oktatását is folytatják. A következő tanévtől 85 kilencedikes diák jár hozzájuk, ez csaknem 20 százalékos növekedést jelent.

– Úgy érzem, a munkánk gyümölcse beérik – hangsúlyozta. – Igyekszünk megfelelően bemutatni iskolánkat, ami a szülők körében is kedvező fogadtatást kapott.

– Örömteli, hogy a 9. évfolyamra közel 30 százalékkal többen jelentkeztek, mint az előző évben – hangsúlyozta Tóth Krisztina. – Így összesen 71 fiatal kezdi el a tanulmányait. Ezen kívül a felnőttoktatásban, illetve a tanfolyamokon is szakmai képesítést szerezhetnek azok, akik a mezőgazdaságban kívánnak dolgozni. Szakmai rendezvények, s naprakész, közvetlen jelenlét a közösségi médiában: Tóth Krisztina szerint lényeges, hogy változatos módon, hatékonyan jusson el az összes, fiatalok pályaválasztását szolgáló üzenet. A továbbtanulási adatok arra utalnak, hogy a diákok és a szülők tudják, érdemes az agrárképzést választani. Az igazgató kiemelte: a mezőgazdaságnak mindig lesz jövője.

