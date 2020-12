Százmilliókból újulnak meg a balatonparti strandok

Országszerte több mint nyolcvan szabadvízi strand újulhat meg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) strandfejlesztési programjának negyedik ütemében. A beruházások kétharmada a Balatonnál valósulhat meg. A győztesek, helyenként, átlagosan harmincmillió forintból korszerűsíthetnek.

Országszerte több mint nyolcvan szabadvízi strand újul meg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) strandfejlesztési programjának negyedik ütemében. A beruházások kétharmada a Balatonnál valósul meg. A győztesek, helyenként, átlag 30 millió forintból korszerűsíthetnek. A fonyódi önkormányzat hét strand fejlesztésére pályázott. Jól szerepeltek a fejlesztési programban, hat helyszínen tavasszal elindulhat a korszerűsítés. A 180 millió forintos támogatásból megújulhat a Báthory, az Árpád-parti, a Huszka utcai, a Sándortelepi Panoráma, a Városi és a Bélatelepi szabadstrand. Hidvégi József polgármester elmondta: pár évvel ezelőtt csaknem félmilliárd forintot már nyertek fejlesztésre, a beruházásnak pedig jól látható eredményei vannak.

Balatonlellére is jutott a támogatásból. A szabadstrand megújítására valamivel több mint 12 millió 800 ezer forintot, a Napfény strandra pedig mintegy 12 millió 750 ezer forintot nyert az önkormányzat. Előbbin három vizesblokk tetejét újítják fel, és térköveznek egy sétányt is. A Napfény strandon baba-mama szobát alakítanak ki, napelemes lámpatesteket helyeznek el, padokat és kerékpártárolókat telepítenek, a játszóterek fölé napvitorlákat szerelnek fel. Új napozóágyak is szolgálják majd a pihenést. Kenéz István polgármester elmondta: az elmúlt években nem volt lehetőségük arra, hogy fejlesszék ezeket a strandokat.

Balatonbogláron a Platán, a Kodály és a Sziget strand fejlesztésére nyert támogatást az önkormányzat. Mészáros Miklós polgármester kiemelte: gyerek- és családbarát beruházások várhatóak a három helyszínen, valamint ingyenes wifihálózatot is szeretnének kialakítani. Kiemelte, a strandok ezután is ingyenesek lesznek.

