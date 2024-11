A Kultkikötő 20. évadát július 5-én egy páratlan születésnapi gálával indítja, amelyet a Budapest Bár zenekar koncertje nyit meg. Bár a részletek egyelőre titokban maradnak, a szervezők ígérete szerint egy olyan felejthetetlen este készül, amelyben a zene, a színház, a nosztalgia és a tortázás egyaránt helyet kap.

A Kultkikötő színpadára lép az Esti Kornél Akusztik is

Karácsonyi időszak ide vagy oda, születésnapi lázban és a Kultkikötő csapata

Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója elmondta, hogy az egész csapat szívét-lelkét beleadja a jubileumi programok megszervezésébe, és céljuk, hogy a közönség számára olyan élményeket nyújtsanak, amelyek az elmúlt húsz év szellemiségét is tükrözik.

A repertoárban szerepel többek között Dés László koncertje, ahol Básti Juli és Tóth Vera lesznek a vendégművészek, de a 30Y zenekar is különleges programmal készül, hiszen ők is kerek évfordulót ünnepelnek. Emellett a közönség élvezheti az Esti Kornél Akusztik koncertjét, a Mucsi Zoltán és Thuróczy Szabolcs által vezetett Egy életem stand-up estjét, valamint a Tikk-takk Bummm!, Csoportterápia és A padlás előadásokat is. A színház- és zeneimádók számára a Kultkikötő igazi nyári kulturális menedéket kínál.

A leggyorsabbak kedvezményes áron juthatnak hozzá a jegyekhez, hiszen a szervezők 20 napig 20%-os, majd további 15 napig 15 százalékos kedvezményt biztosítanak a jegyvásárlásra, egészen december végéig. A kedvezményes jegyeket a kultkikoto.hu oldalon lehet megvásárolni.