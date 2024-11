Író-olvasó találkozókkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a meseírók a siófoki könyvtár gyermekrészlegén. Fodor-Nemes Erzsébet Boszorkalandok című meseregénye 2022-ben jelent meg magánkiadásban. Ezt a könyvet is megismerhetik az érdeklődők.

Első alkalommal rendezik meg a Magyar Mesekönyv Fesztivált és Vásárt Fotó: Szabó Gabriella

– A kisiskolás korosztálynak szólnak a boszorkányos történeteim, ezeken keresztül a mindennapi problémákat próbáljuk feldolgozni. Ez egy interaktív kötet, ahol a gyerekek varázsolhatnak és kiegészíthetik a kalandokat úgy, ahogyan szeretnék. Ezzel az önfejlesztés is a célom, hiszen megtanulhatják, hogy a döntéseiknek vannak következményei – mondta a siófoki szerző, a szombati program főszervezője.

Manónak öltözve várja majd a családokat a balatonlellei Lajos Beáta, aki foglalkoztató és kifestőfüzetét mutatja be Siófokon.

– Két manóé a főszerep a játékos kiadványomban. Ezek a kis lények bejárják a Balaton déli partjának épített és természeti kincseit – mesélte a szerző.

A Magyar Mesekönyv Fesztivált és Vásárt első alkalommal szervezik meg a siófoki könyvtárban. A cél, hogy megismertessék az olvasókkal a magánkiadású könyveket, szerzőiket, emellett pedig népszerűsítsék az olvasását is. A 12 alkotó november 30-án szombaton várja a családokat a siófoki könyvtár gyermekrészlegén.