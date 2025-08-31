1 órája
Különös karmolások, megmagyarázhatatlan hangok. Ennél a filmnél papot hívtak a forgatásra
A horrorfilmek rajongói tudják, hogy a filmforgatás során sokszor különös események történnek. A Démonok között legújabb részének készítésekor a színészek furcsa jelenségekről számoltak be, amelyek még a stábtagokat is megdöbbentették. Somogyban is forgattak már nem mindennapi körülmények közt filmet.
A horrorfilmek rajongói tudják: a forgatás sokszor legalább olyan hátborzongató, mint maga a film. A Démonok között filmsorozat legújabb részének munkálatai során is különös eseményekről számoltak be a színészek és a stábtagok. Vera Farmiga például furcsa karmolásokat fedezett fel a testén a forgatás idején, amire semmilyen magyarázat nem volt. A színésznő ezért úgy döntött, hogy egy pap áldását kéri, mielőtt tovább dolgozna a film jelenetein.
Nem az első, hogy ilyennel találkozott a Démonok között film rendezője
A film rendezője, James Wan és a főszereplők – Vera Farmiga és Patrick Wilson – már nem először találkoznak ilyen baljós jelekkel. A korábbi epizódok felvételei során is előfordult, hogy megmagyarázhatatlan hangokat hallottak, vagy elektromos eszközök hibásodtak meg a legváratlanabb pillanatokban. A horror világában ezek a „mellékes jelenségek” szinte hozzátartoznak a forgatások legendáihoz.
A mostani produkció sem volt kivétel: a beszámolók szerint többen nyomasztó légkört éreztek, amikor az egyik különösen sötét jelenetet vették fel. Egy stábtag úgy nyilatkozott, mintha „valami láthatatlanul figyelte volna őket”. Bár mindezt racionálisan nehéz értelmezni, a rendező és a színészek már-már hozzászoktak a „démoni mellékhatásokhoz”, amelyek szinte minden epizódot kísértek.
Magyar filmes érdekesség: Somogy a filmvásznon
A nemzetközi horrorhírek mellett érdemes megemlíteni, hogy Somogy is több alkalommal szolgált már filmforgatások helyszínéül – igaz, itt nem démonok, hanem emberi történetek kerültek középpontba. Boross Martin Nyersanyag című első nagyjátékfilmje például Somogyszentpálon és Somogyvámoson forgott, ahol a helyieket is bevonták a munkálatokba. A film különlegessége, hogy amatőr szereplőket is használt, ezzel autentikus hangulatot teremtve.
De nem ez az egyetlen példa: a Balaton és Somogy környéke számos rövidfilm és dokumentumfilm számára adott már festői hátteret, bizonyítva, hogy a vármegye változatos tájai a hollywoodi produkcióktól a magyar drámákig sokféle történetnek kölcsönözhetnek különleges hangulatot.
A borzongás univerzális
Akár egy világhírű horrorfilm színfalai mögé pillantunk be, akár egy somogyi kis falu filmes emlékeit idézzük fel, egy közös pont biztosan akad: a mozi varázsa. A Démonok között különös eseményei és a Somogyban forgatott filmek egyaránt azt mutatják, hogy a vászon mögötti világ sokszor legalább olyan izgalmas, mint maga a történet. És bár a somogyi falvakban nem kísértetek, hanem emberi drámák rajzolódtak ki, a filmek ereje ugyanúgy megragadja a nézőket – legyen szó félelemről, borzongásról vagy meghatódásról.