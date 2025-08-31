Különös karmolások, megmagyarázhatatlan hangok. Ennél a filmnél papot hívtak a forgatásra

A horrorfilmek rajongói tudják: a forgatás sokszor legalább olyan hátborzongató, mint maga a film. A Démonok között filmsorozat legújabb részének munkálatai során is különös eseményekről számoltak be a színészek és a stábtagok. Vera Farmiga például furcsa karmolásokat fedezett fel a testén a forgatás idején, amire semmilyen magyarázat nem volt. A színésznő ezért úgy döntött, hogy egy pap áldását kéri, mielőtt tovább dolgozna a film jelenetein.

Démonok között film részlet - Forrás: IMDb

Nem az első, hogy ilyennel találkozott a Démonok között film rendezője

A film rendezője, James Wan és a főszereplők – Vera Farmiga és Patrick Wilson – már nem először találkoznak ilyen baljós jelekkel. A korábbi epizódok felvételei során is előfordult, hogy megmagyarázhatatlan hangokat hallottak, vagy elektromos eszközök hibásodtak meg a legváratlanabb pillanatokban. A horror világában ezek a „mellékes jelenségek” szinte hozzátartoznak a forgatások legendáihoz.

A mostani produkció sem volt kivétel: a beszámolók szerint többen nyomasztó légkört éreztek, amikor az egyik különösen sötét jelenetet vették fel. Egy stábtag úgy nyilatkozott, mintha „valami láthatatlanul figyelte volna őket”. Bár mindezt racionálisan nehéz értelmezni, a rendező és a színészek már-már hozzászoktak a „démoni mellékhatásokhoz”, amelyek szinte minden epizódot kísértek.

Magyar filmes érdekesség: Somogy a filmvásznon

A nemzetközi horrorhírek mellett érdemes megemlíteni, hogy Somogy is több alkalommal szolgált már filmforgatások helyszínéül – igaz, itt nem démonok, hanem emberi történetek kerültek középpontba. Boross Martin Nyersanyag című első nagyjátékfilmje például Somogyszentpálon és Somogyvámoson forgott, ahol a helyieket is bevonták a munkálatokba. A film különlegessége, hogy amatőr szereplőket is használt, ezzel autentikus hangulatot teremtve.

Forrás: Vertigo Média

De nem ez az egyetlen példa: a Balaton és Somogy környéke számos rövidfilm és dokumentumfilm számára adott már festői hátteret, bizonyítva, hogy a vármegye változatos tájai a hollywoodi produkcióktól a magyar drámákig sokféle történetnek kölcsönözhetnek különleges hangulatot.