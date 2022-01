Remekül indítja az idei évet a Kultik Mozi Kaposváron, hiszen egyből év elején egy maratoni vetítéssel várták a filmrajongókat.

A filmes palettát igyekeznek színesen tartani, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő kikapcsolódást. – Az idei év első kultikos MoziMaratonja minden szempontból sikeresnek nevezhető – mondta megkeresésünkre Szabó Krisztián, a Kultik Mozihálózat ügyvezetője.

A program keretében a King’s Man: A kezdetek, illetve a Sikoly voltak a legnézettebb vetítések a kaposvári moziban. Ha családi filmezésről van szó, akkor a Clifford, a nagy piros kutya, valamint az Encanto is elég vonzó volt, viszont muszáj megemlíteni Deák Kristóf idén frissen debütált thriller-filmdrámáját Az Unoka című filmet. Szabó Krisztián hozzátette: mivel a Kultik filozófiája az, hogy a néző mindig az első, idén is különleges extra programokkal várják a mozirajongókat. Jelenleg igazi retro sztárok filmjeit nagy klasszikusokat nézhetünk kedvezményes áron a retro filmklub keretében. 2022 ígéretes évnek tűnik filmes szempontból, foglalta össze a kilátásokat Szabó Krisztián. A hétvégén újranézhetjük a sokunk által kedvelt varázsvilágot, azaz a Harry Pottert, ugyanis az első vetítés huszadik jubileuma okán, ismét elvarázsolja a mozivásznon a nézőket a J.K. Rowling fantasztikus világa.

A sci-fi imádók már most készülhetnek premiervetítésre, a jövő héten kerül a kaposvári Kultik nagyvásznára a Moonfall című film. Bíznak abban, hogy a világjárvány miatti korlátozások hamarosan már csak egy rossz emlékként élnek mindenki emlékezetében és levethetjük a maszkokat is, illetve a nagyon várt filmeket a tervezett premier dátumokon be tudják mutatni.

Akik viszont a koncertfelvételek miatt váltanának mozijegyet, azoknak sem kell csüggedni, ugyanis idén is dolgoznak azon, hogy újra ilyen tartalmakkal elégítsék a zene és mozirajongó közönség étvágyát.

Februárban érkezik Kenneth Branagh rendezésében a Halál a Níluson, tavasszal a DC rajongók éghetnek lázban, ugyanis érkezik a Batman és Morbius, valamint a varázsvilág kedvelői is örülhetnek, mert újabb résszel érkezik a mozikba a Legendás állatok Dumbledore titkai.

Nyáron Tom Cruise rajongóinak kedveznek a Top Gun: Maverick című filmmel, továbbá jön a gyerekek kedvence a Minyonok. Ebben az időszakban érkezik a Jurassic World: Világuralom és a Thor: Szerelem és mennydörgés is.

Ősszel ismét Tom Cruise szegezi a tekinteteket a vászonra, a Mission: Impossible 7. főszerepében, a Pókember és a Fekete Párduc újabb részében.

A téli időszakot Jason Momoa zárja az Aquaman 2-vel, valamint több mint tíz év várakozás után visszatér a vásznakra James Cameron rendezésében az Avatar 2 is.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is tervben van a garázsvásár, ahol filmes relikviák

cserélhetnek gazdát.

Forrás: Lang Róbert

Idén már nem csúsznak a premierek

Az elmúlt év sok szempontból viszontagságos volt a mozik számára. A Siófokon működő Sió Mozit is üzemeltető Bujdosó Bálint azt mondta kérdésünkre, hogy nagyon érezni lehetett az elmúlt évben, amikor a vírus jobban elharapódzott. – Az előző évről nehéz mondani akármit is, hiszen a mozik 5 hónapig zárva voltak, utána nehezen állt vissza a normális kerékvágásba az élet. Nem voltak filmek és féltek a nézők is bemenni a mozikba. Júliusban és augusztusban beidőzítették az elcsúszott premeiereket és sokkal több új film jelent meg, mint tavaly nyáron vagy egy átlagos nyáron. Hozzátette: úgy tűnt, a premierekkel vissza lehetett csábítani a nézőket a mozikba.

– Őszre és télre, amikor megjelent megint a vírus, elkezdett csökkenni a moziba járók száma, de már nem nagyon halasztottak premiereket. Az látszik, ha biztonságban érzik magukat és van film jönnek a moziba. Decemberben a Pókember több mint félmilliós nézettség felett volt, ez egy 10 milliós országban nagynak számít, sommázta a tapasztalatokat Bujdosó Bálint. Azt mondta: idén már nem számítanak későbbre időzített premierekre és márciustól igazán bőséges filmkínálat várja a Sió Mozi nézőit is.