A napokban hirdettek eredményt a Magyar Telekom és a JCDecaux közös, „Álljon meg egy novellára” elnevezésű novellapályázatán. Az előkelő harmadik helyet a balatonlellei Peresa Brigitta Natália szerezte meg.

Peresa Brigitta (középen) és a díjnyertes novella.



A pályázatra közel 4700 pályamű érkezett be. A szakmai zsűrit, Grecsó Krisztián, József Attila-díjas író-költő vezette, irányításával választották ki azt a húszat, melyeket minden nagyobb város óriásplakátjain, buszmegállóiban megjelentetnek a cégek, hogy az arra járók is el tudják olvasni. A legjobbakat külön is díjazták, így kapta meg a harmadik helyért járó elismerést Peresa Natália is.

– Nagyon régóta foglalkozom írással, de eddig leginkább csak az íróasztalfiókomnak írtam – mesélt a kezdetekről az édesanya – A családom természetesen olvasta műveimet, de azért bátortalan voltam. Tavaly beadtam egy online pályázatra egyik művemet, ahova 100 szavas novellákat vártak. Azt megnyertem, és akkor éreztem, hogy nekem tovább kell folytatnom az írást. Ezért döntöttem úgy, hogy az „Álljon meg egy novellára” című pályázatra is beadom az egyik munkámat.

Natália különleges témájú írásaival tűnt ki a jelentkezők közül. Fiáról, Barnabásról írt, aki egy hat éves súlyosan és halmozottan fogyatékkal élő kisfiú. Az ő szemszögéből fogalmazta meg novelláját. Írásainak fő célja: az emberek figyelmének felhívása, az elfogadás erősítése és az érzékenyítés. Úgy látja mindegyikre nagy szüksége van a mai világnak.

– Sokan meglepődnek, és nem tudják kezelni a helyzetet, mikor meglátják a hat éves fiamat egy babakocsinak gondolt, ám valójában kerekesszékben. Ilyenkor mindig pontosan érzem, hogy fontos küldetésem van az írásaimmal, tette hozzá a díjazott novellaíró.