Egy év kihagyás után idén újra meghirdettük a Somogy legszebb betleheme versenyünket. A legtöbb szavazatot a lájkvadászatban a 2019-es címvédő Fonyód nevezett betleheme kapta, amely 26 szavazónak tetszett a legjobban. A második helyen zárta a versenyt Mosdós betleheme, amelyre 150-en adták le szavazatukat, így a szakértő zsűri elismerését Mosdós kompozíciója vívta ki. Mindkét településen hosszú évekre tekint vissza a betlehem állítás hagyománya, amely amellett, hogy a falu és a város éke, összehozza az ottélőket advent idején.

Záporoztak a lájkok Fonyód betlehemére a Somogy megye legszebb betleheme elnevezésű versenyünkön. Ahogy feltöltöttük a méltán közkedvelt kompozícióról készült fotókat ellepték a kedvelések közösségi oldalunkat, végül 626 lájkkal zárta a szavazást Fonyód.

– Köszönjük hogy, ismét a fonyódi betlehemet választották a legszebbnek az internetezők, mondta Hidvégi József, polgármester. – Örülök nagyon, hogy egyrészt a fonyódi a legszebb, másrészt hogy sok önkormányzat követte a példánkat. Ugyanis annak idején, amikor 2006-ban polgármester lettem és sok gondot örököltem, sok támadás ért, hogy novemberben a csőd közepén vettem egy betlehemet. Azt városüzemeltetéssel együtt építettük meg, akkor még nem volt nagy divat a betlehemek állítása, de azóta sokan követik a példánkat, tette hozzá a városvezető.

A mostani betlehemet Krotoszyn lengyel testvértelepülés segítségével valósították meg még 2016-ban, amelyet a városüzemeltetés és a művelődési központ munkatársainak hathatós munkájával állítanak fel azóta is minden évben. – A városüzemeltetés dolgozói gyűjtik hozzá a fenyőágakat és a dekorációnak szánt terméseket. Ezekből csokrokat készítünk és felhelyezzük a Dísz téren felállított házikóra, mondta Gacs Nóra a Fonyódi Kulturális Intézmények vezetője. Ebben a munkában az intézmény munkatársai mellett önkéntesek is részt vesznek, sőt Gacs Nóra elmondta: olyanok is vannak, akik már ősszel jelezték, hogy segítenének az építésben.

Ez igazából nem csak egy elvégzendő feladat, hanem közösségi élmény is a résztvevőknek, hiszen a a betlehem építése közben maguk is karácsonyi hangulatba kerülnek. Igaz csak néhány órát vesz igénybe, mire elkészül a közkedvelt betlehem, de az mindig tartalmas.

– Minden évben igyekszünk valami újdonságot belecsempészni, idén volt egy olyan fenyőág, amin legalább 15 doboz volt, ezt helyeztük a tető középpontjába, e köré csináltunk egy csokrot, ami a betlehem éke lett, mondta Gacs Nóra.

Az óvodát ékesíti az eredeti

A 2006-os első betlehem sem porosodik egy raktárban, hiszen az most már a fonyódi ovisoknál ékesíti az intézményt az adventi időszakban. A kompozíciót Hidvégi József polgármester, az akkori plébános segítségével állíttatta. A városvezető azt mondta, bárhogy néz ki egy betlehem és készüljön akármilyen forrásból, örülni kell annak, hogy van, hiszen mindenkinek örömet okoz, aki csak látja.