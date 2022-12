A szennai iskolások citera kíséret mellett énekelték el a Mennyből az angyalt, majd a közel félszáz táborozónak mikulás csokoládéval kedveskedtek. Gőbölös Attila, Kaposszerdahely alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy idén tizenötödik alkalommal szervezték meg a tábort, ahol egykoron még kézművesként vett részt. Rónai Attila ötletgazda arról beszélt köszöntőjében, hogy vegyék észre a természet adta szépségeket és engedjék szabadjára fantáziájukat a táborban. Pálosi Rebeka Bianka egy hóembert készített agyagból. – Nem könnyű, de lehet dolgozni, már a testet kiformáztam, most a kezeit finomítom – mutatta alkotását a fiatal. Tar Anriette vezetésével a korongozást is kipróbálhatták a gyerekek. – Ha itt valaki találkozik az agyaggal és örökké tartó varázslat alakul ki benne, akkor vissza fog térni hozzá és akár pályájának is választja – mondta el a kaposvári alkotóművész.

Fotós: Lang R.

A mellette lévő asztalon hűtőmágnesek készültek süthető gyurmából Jóföldi Gréta vezetésével. Barna Diánánál fa szeletekre festettek, Pap Józsefné karácsonyi díszeket fűzött gyöngyből, Rónai Attilánál saját monogramjukat is elkészíthették a gyerekek. Dévai Tiborné egy nagy szatyor kukoricalevéllel és szalmával érkezett a táborba. – A levélből rózsa lesz, a szalmából meg csillag – mutatta a készülő alkotását Juhász Gergő, aki karácsonyi ajándékba szeretné adni a díszeket. Paraffinnal teli edények között köröztek a gyerekek. – A madzagot paraffinba, méhviaszba mártjuk, majd hideg vízbe lehűtjük és így folyamatosan híznak a gyertyák – mondta el Farkas-Túri Enikő, aki egy nádudvari kézműves iskolában ismerkedett meg a gyertyamártással.

Fotós: Lang R.

– Idén tizenötödik alkalommal szerveztük meg az alkotótábort, amelyre közel félszáz gyermek érkezett Kaposszerdahelyről és Szennából – mondta el Mester József, a tábor vezetője. Hozzátette: évről-évre azzal a céllal tartják a foglalkozásokat, hogy a gyerekek megismerhessék a helyi és környékbeli kézműveseket. – Segítségükkel készítsenek karácsonyi ajándékokat, ne a multiáruházban vásároljanak, azt látom mindannyian nagyon lelkesen és kreatívan alkotnak – emelte ki a táborvezető.