Karácsonyi hangversennyel zárult Barcson az ünnepi programsorozat. Ezúttal a művelődésiház kamaratermébe várták az ünnepelni készülőket.

Igazi ünnepi hangulatot teremtve, ünnepi dalamokkal és prózai bettétel készültek a szervezők. A fellépők, az elmúlt évek hagyományait követve ezúttal is a Bárdos Lajos Vegyeskar tagjai voltak, és a Vikár Béla Művészeti Iskola tanárai. Bárdos Lajos Vegyeskar előadásában több Kodály mű is helyet kapott, mint pl. Adventi ének, vagy a Karácsonyi pásztortánc, de felcsendült Bárdos Lajos Karácsonyi bölcsődala is, akárcsak szakrális karácsonyi énekekből készült összeállítás is, Kertész Attila Liszt-díjas karnagy vezényletével. A zenepedagógusoknak köszönhetően Bach, Schubert, vagy épp Vivaldi művek mellett hallhattuk B.Radó Lili: Mit üzen az erdő című versét Antal Blanka előadásában, illetve Dr.Fucskár Réka, Juhász Gyula: Karácsony felé címmel írt gondolatait tolmácsolta. A hangversenyt a HÍD Televízió rögzítette és december 24-25-26-án adásba tűzi.

Forrás: Barcsihirek.hu