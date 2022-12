A Dél-Dunántúli Regionális Fúvószenekar (DDRF) Symphonic Bandet sokan ismerik már; nemcsak a zenészek körében, hanem a muzsika szerelmesei is nagyon kedvelik őket. Az idei évben a vírusjárvány, illetve a gazdasági válság miatt nehéz volt megszervezni évbúcsúztató hangversenyüket Marcaliban, melynek végül a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom adott helyet. A koncert a figyelemfelkeltő 80 perc alatt a Föld körül címet kapta, ami már előre sokat sejtetett. Hiszen a zenei esten az összeállítás a világ messzi tájaira kalauzolta el a közönséget.

A repertoárban a japán népzenétől, a Huckleberry Finn kalandjain, Ennio Morricone jól ismert dallamain át, a Macskafogóból ismert Lusta Dick szólója is felcsendültek az év végi nagy sikert arató, teltházas hangversenyen, melyet Tóth Bence és Hajas Béla karnagyok vezényeltek.

A DDRF Symphonic Bandet Tóth Ada Eszter, dombóvári klarinéttanár és Tóth Bence, Svájcban élő karmester, egykori iskolatársak alapították hét évvel ezelőtt, valamint kezdtek együtt dolgozni az amatőr és profi fúvószenészekkel, akik egy nyári tábor keretében évente egy alkalommal (először mindössze 35-en) jöttek össze.

A kezdeményezés rövidesen olyan sikeres és vonzó lett a zenészek számára, hogy 2022-ben már két tábort is szerveztek. Az idei nyári táborban pedig két zenekar is alakult – a felnőttek mellett a DDRF Mini is újra összeállt –, így összesen már 150-en próbáltak és koncerteztek a rendezvények végén.

Fotók: Kiss Kálmán