A spórolás jegyében már novemberben több somogyi kiállítóhely szűkített nyitvatartásra állt át. A Rippl-Rónai Vármegyei Múzeum hétfőn nyit ki újra, de a Vaszary-házban található Otthon melege kiállítást és az Anker-házban lévő Afrika vadvilága kiállításokat tavasznál előbb nem csodálhatják meg a múzeumba járók.

A desedai Fekete István Látogatóközpont is takarékos üzemmódba kapcsolt, igaz ott mindenképpen téli nyitvatartást vezettek volna be a fűtési áraktól függetlenül. A Szennai Skanzen is zárva tart a téli időszakban, az intézmény honlapja szerint csak márciusban nyitnak. Korábban azt nyilatkozta lapunknak a szabadtéri néprajzi múzeum vezetője, hogy azokban az épületekben, ahol lehetett, gázról fatüzelésre álltak át a spórolás jegyében.

A barcsi Dráva Múzeumban is takarékoskodnak ősszel és télen, csak minden másnap nyitnak ki, ezen kívül előzetes bejelentkezésre fogadják a múzeumlátogatókat. A somogytúri Kunffy Lajos Emlékmúzeum is szűkített nyitvatartással üzemel, csütörtöktől vasárnapig 10 és 16 óra között látogatható. A siófoki Kálmán Imre Emlékház viszont nem látogatható, a hivatalos közlés szerint a BRTK Könyvtár és az emlékház is bezárt január 8-ig. Utóbbi kedden, vagyis január 10-én, előbbi pedig hétfőn, január 9-én nyit ki újra a látogatók számára.