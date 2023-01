A nyitónapon Azariah, Dzsúdló, Krúbi, Beton Hofi, és az On the Flow is fellép. Augusztus 25-én olyan előadóké lesz a zamárdi színpad, mint a Blahalouisiana, a Wellhello, Vad Fruttik, Halott Pénz, Carson Coma, Analog Balaton, a Necc Party, a Hiperkarma, vagy éppen a Pál utcai Fiúk.

A harmadik nap is nagy durranásnak ígérkezik, hiszen ismét Somogyban húzza a talapalávalót a Bagossy Brothers Company, de fellép Byealex és a Slepp, Majka, a Margaret Island és T. Danny, valamint a Valmar is.