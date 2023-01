A Kaposvári Egyházmegye „A templom, ahol otthon vagyok” címmel fotópályázatot hirdet az egyházmegye területén élő hittanos gyerekek, fiatalok, felnőttek számára. Jelentkezni három kategóriában lehet: felső tagozat (8. osztály), középiskolás, valamint felnőtt korosztályokban. A beküldésre még van idő, hiszen a határidő április 30. Az alkotóktól azt várják, hogy a pályamunkákban jelenítsék meg a templomukhozó való kötődésüket. Hiszen azt szeretnék, ha a pályázók alkotásaikon keresztül mutatnák meg, miért és hogyan látják szépnek saját templomukat. Olyan alkotásoknak is örülnek, amelyeken a templombelső szépségét mutatják be, de azokat is szívesen várják, amelyek a személyes hit megéléséről tanúskodnak. A kiírás szerint egy nevező maximum 3 fotót küldhet be.

A pályázat részletes leírása ide kattintva érhető el!