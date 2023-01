Volt idén nem lesz, de a Balaton Soundra készülő partiarcoknak nem kell félniük hasonló kaszától. A Zamárdiban megrendezett zenei fesztivál idén is változatlan helyen várja a bulizni vágyókat négy napon át. Június 28. és július 1-je között olyan fellépőkre számíthatnak a partiarcok, mint Armin van Buuren, Dimitri Vegas és Like Mike, KSHMR, Ofenbach, Kungs, Don Diablo, Joel Corry, Vini Vici vagy éppen Dimension dj set. De a nyitónapon Hardwell is tiszteletét teszi a zamárdi fövenyen.

A szervezők hamarosan újabb neveket ígértek a rajongóknak.