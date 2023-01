A különleges és sokszínű tárlaton a város 150 éves története köszön vissza a látogatóra. Ugyanis archív felvételek és fotók között barangolva utazhat az időben akár másfél évszázadot. De a kaposvári kórház történetének fontos állomásai és emlékei is helyet kaptak a kiállításon, valamint nívós sportdíjak, a Somogy Táncegyütts hagyományőrző viseletei és a város hitéeltének, vasúttörténetének emlékei. De Kaposvár elismert művészeinek alkotásai, s a Csiky Gergely Színház történetének emlékei is megtekinthetőek a kiállításon. Emellett a Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesületének relikviái is a kiállítás részét képezik.