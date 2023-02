Nyolc somogyi huszár utazott a X. Huszárakadémiára az erdélyi Bálványosra a hétvégén. A négynapos rendezvényen összesen száznyolcvan huszár vett részt. Az 1848-as szabadságharc idején jellemző huszársággal kapcsolatos bemutatók mellett különféle történelmi témájú előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

– Az akadémia nemcsak a lovakról és a korabeli viseletről szóló összeállításokkal, hanem a lovasíjászattól a doni áttörésig a legkülönfélébb témákkal várja minden évben a résztvevőket – mondta Nagy József, a Somogyi Huszárok Egyesület elnöke, aki az idei rendezvényen kedvenc történelmi alakjáról, Petőfi Sándorról is hallhatott.

– A Petőfi-emlékév kapcsán aktuális volt az az előadás, amely a költőt katonaként mutatta be. Nagy hazafi volt, ám katonaként renitens. Kiderült: egyetlen tábornokkal, Bem Józseffel volt baráti viszonyban – elevenítette fel a bálványosi előadás részleteit Nagy József, aki vasárnap a száznyolcvan huszár között a tarjai fő utcán is felvonult. Bemutatójuk után valamennyien a helyi vasárnapi misén is részt vettek.

Fotó: MW