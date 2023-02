– Az éremgyűjtés érdekes hobbiként indult, s hosszú ideje már szenvedély. Egy idő után csak azt vettem észre, hogy ebből az állapotból nincs visszaút – mondta Hencz János, milyen érzésekkel csöppent bele ebbe a világba.

– A mai napig jól emlékszem a kezdetekre: játék közben csaknem 300 papírpengőt találtam a nagykanizsai otthonunk padlásán. Akkor ez valóságos kincsnek tűnt, ám gyorsan megértettem, hogy nem mesés vagyonról van szó. Ez azonban nem vette el a kedvemet, egyre jobban elmélyedtem a gyűjtésben. Hencz János büszke a kollekciójára, az elmúlt 50 év alatt csaknem tízezer papír- és fémpénzt gyűjtött össze. Azt mondja: különösen értékesek a hajtatlan, hibátlan bankjegyek. Tavaly egy 1848-as kiadású két guldent vásárolt csaknem 400 ezer forintért, amiért az egyik tagtársa még aznap 480 ezer forintot ígért. A gulden-sorozaton kívül olyan 1940-es kiadású hibátlan kétpengőse is van, ami nagyjából 25 ezer forintot ér, s a gyűjteményét 1946-ban nyomtatott tíz-, illetve százforintos is alkotja. A 67 éves férfi ezt is az értékes darabok között tartja számon, s az idén tovább akarja gyarapítani a kollekciót, többek közt felül bélyegzett, 1919–1920-as koronával.



Hencz Jánost nem csak a papírpénzek és az érmék világa köti le, hanem szakcikket, elemzést ír a tavaly megalakult közösségük lapjába is. A Turul tervek szerint évente négyszer jelenik meg, eddig két példányt adtak ki.

– Az idei év nagy dobással kezdődött a számunkra, egyszerre két tárlatot is szerveztünk abból az alkalomból, hogy Kaposvár 150 éve vált rendezett tanácsú várossá – mondta Hencz János.



– A gyűjteményem egy része a városházi pénzkiállításon négy vitrinben látható, s ezen kívül a színházban Pap Lászlóval, az egyesületünk elnök-helyettesével várostörténeti bemutatót is rendeztünk. Kilenc vitrinben a korabeli érméken és plaketteken kívül jelvények mutatják be Kaposvár fejlődését. A tárlat február 23-ig tekinthető meg a színházban. Részt szeretnénk venni a pozsonyi és a prágai nemzetközi börzén, csoportosan ellátogatunk a fővárosi pénzmúzeumba, s egy érme kiadását is tervezzük. Nagyon szeretnénk újra megtartani az országos börzenapot Kaposváron.

– Azok a szerencsések, akiknek van elég anyagi forrásuk, akár tízmilliókat is költhetnek az érmék beszerzésére, ám korántsem biztos, hogy hiánytalan a kollekciójuk – hangsúlyozta Hencz János. – Ezért jó, ha a fiatalok türelmesek, egy-egy korszakban alaposan elmélyednek, s évek gyűjtőmunkájával bővítik a kollekciójukat.

Fotó: L. R.