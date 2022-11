Libalakomák megyeszerte

Márton napi libáskodás a Zöld Ajtós Házban (Balatonlelle-Kishegy) Részletek itt!

Libalakoma ötfogásos menüvel és újborral a Pócz Pincészetben (Balatonlelle-Kishegy) Részletek itt!

Márton napi lakoma az Élő Pajtában (Kisbajom) Részeletek itt!

Libakaland a Memoriae Étteremben (Kaposvár) Bővebb infóért kattints!

Finom libasült mellé jó újbor is dukál.

Fotós: Kiss Annamarie

Márton napi hagyományok és őszi kincsek

Balatonszárszón gasztro- és kézműves vásárt tartanak november 11-én a jeles nap alkalmából, ahol bemutatkoznak a környék termelői, kóstolhatunk ludas kását és Márton tekercseket is, az újborok mellett téli italok is lesznek úgy mint, forralt bor, tea és puncs. Bővebb infóért és részletes kiállítói névsorért kattints!

Balatonszemesen is ápolják a hagyományokat november 11-én, ott jótékonysági programmal. Bővebb infókat cikkünkben találsz!

A Szennai Skanzenben sem múlhat Szent Márton napja hagyományőrző programok nélkül. A libás ételek és az újbor kóstoló mellett zenés ráhangolódásra is lesz lehetőség.

A Kaposvári Nagypiacon ludas sütemények és még kacsasült is csalogatja a családokat vásárolni jó hangulatban.

Fényt mutatnak a novemberi esten

Barcson és Marcaliban, valamint Kéthelyen is lesz lámpásolás Márton nap alkalmából. A hagyományt német nyelvterületen élénken őrzik, innen ered a hagyomány, amelyet ott Martinsumzugnak hívnak.

A lampionos felvonulásokat a 19. század elején vezették be egyházi rendeletre, amelynek célja az volt, hogy a jó cselekedetek jelképező fény mindenkihez eljuthasson. Napjainkban gyerekek ápolják ezt a hagyományt, az eredeti szokás szerint a menet élén egy római ruhába Szent Mártonnak öltözött lovas megy.

Nem szívesen lennénk a libák helyében Márton napon. Fotóillusztráció: Pezzetta Umberto

Vizes élmények a Márton nap jegyében

Az Igali Gyógyfürdőben is megemlékeznek a jóságáról híres püspökről, ott is libalakoma várja a vendégeket, de medencebál teszi még emlékezetesebbé a testet és ízlelőbimbókat kényeztető élményt. Bővebb információk!

Móka a gyerekeknek is jár

Ebben az időszakban az óvodások is lázasan készülnek a Márton napi mulatságra, van, ahol petákvásárt tartanak ilyenkor, de a már említett lámpásolás szinte elmaradhatatlan. Aki viszont családdal élvezné november 11-ét annak is van program ötletünk: "A gúnárom elveszett" címmel gyermekjátszót tartanak Balatonbogláron, a patcai Katica Tanyán is libás programok várják a betérőket, de persze libákkal is találkozhatnak a helyszínen. Hiszen a program részeként lesz libaterelésre is lehetőség.

Európa többi országában másak a szokások

Németországon kívül Hollandiában is szokássá vált a lámpásolás mostanra, de nem feledik a tours-i püspököt Máltán sem, ahol a gyerekek ilyenkor diót, mogyorót és narancsot vagy mandarint kapnak tőle. Akárcsak Belgiumban, ahol a mi "Mikulásunkhoz" hasonlóan ajándékot visz a gyerekeknek a szokás szerint Szent Márton. A portugálok hozzánk hasonlóan bort fogyasztanak ezen a napon, valamint sültgesztenyét esznek, de az úgynevezett jeropiga is lecsúszik Szent Márton emlékére, ami must és pálinka keveréke. A helyi hagyományok szerint azt követően, hogy Szent Márton odaadta köpenye felét egy koldusnak, folytatta útját és a másik felét is elajándékozta egy szegény embernek. Ekkor azonban furcsa dolog történt, kisütött a nap és felolvadt a jég. Ami akkortájt még különösnek hatott, ezért ha Márton napján a hideg időt meleg váltja fel, azt Szent Márton nyarának nevezik.

Szent Márton már életében is nagyon népszerű volt, miután legendek keringtek jóságáról. A legenda szerint az akkortáj a Római Birodalomhoz tartozó Pannónia tartománya Savaria (vagyis Szombathely) városában született 316. és 317. körül egy római tribunus fiaként. Maga is a római császár katonájaként szolgált, amíg egyszer meg nem jelent álmában Jézus és ezt követően egész életét a nép szolgálatának szentelte.

Márton és a libák kapcsolata onnan ered, hogy amikor először püspökké akarták kinevezni, ő elmenekült a kinevezés elől. A libák ólába bújt, az állatok azonban elárulták gágogásukkal.

November 11-e hagyományosan fordulópont volt a népi kultúrában, hiszen ez a negyven napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor még büntetlenül lehet lakomázni. Ilyenkorra általában elkészült az újbor is, amellyel a lakoma végén koccintottak, ezt egyébként Márton poharának neveznek.

A libák legnagyobb bánatára, jól át kell őket sütni, hogy jósolni lehessen a csontjukból. Fotóillusztráció: Dömötör Csaba

Időjárásjósló nap is ez, azt tartják, ha ezen a napon esik hó enyhe lesz tél. Hiszen a mondás úgy szól: ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható." A sült liba mellcsontjából is szokás jósolni, ha az ugyanis fehér havas télre van kilátás.

A néphiedelem szerint a Márton napi eső aszályos őszutót és telet jelez előre.