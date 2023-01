A Made in Pécs Fesztiválon elevenítette fel a hétvégén az ismert somogyi politikus, milyen volt annak idején a gitártr pengetve belefeledkezni a rock vagy éppen blues zenébe. - A régi zenekarunk, ami tulajdonképpen egy baráti társaság döntött úgy, hogy újra hangszert fog és néhány próba után lehetőségünk nyílt arra, hogy egy zenei fesztiválon koncertet adjunk, mesélte Witzmann Mihály, kérdésünkre.

Hozzátette: az ötlet már régóta érett, hiszen nagyon hiányzott neki és zenésztársainak is a muzsikálás. - Zenekarral színpadon nem igazán álltam az elmúlt húsz évben, egy-két kivételtől eltekintve, de az mind spontán volt. Legutóbb éppen Tabon vagy korábban Siófokon is ismerős zenekarok kértek meg. Csak ritkán zenéltem eddig, amikor időm engedte, de ezentúl megpróbálok több időt szentelni ennek. Aki egyszer hangszert fogott a kezébe és megtapasztalta milyen érzés emberek előtt játszani, az ezt az élményt sosem felejti el.

Arra a kérdésre, hogy mit szeret jobban a politizálást vagy a zenélést, Witzmann Mihály nagyon diplomatikusan azt válaszolta: más műfaj a kettő.

Mindenesetre, ha ő már nem lép fel majd a jövőben, valószínűleg lesz utánpótlás, hiszen Witzmann Mihály fia is gitározik. - Sőt ő nagyon szépen is énekel, fel is szokott lépni iskolai ünnepségeken, mesélte büszkén a zenész lett politikus.

Nem ő az egyetlen zenélő országgyűlési képviselő, hiszen Móring József Attiláról is láthatunk rendszeresen egy-egy zenélésen készült fotót.