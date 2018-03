Átadták az idei Fonogram-díjakat

A Peter Kovary & The Royal Rebels, David Gilmour, Polgár Peti, az Irigy Hónaljmirigy, a Farkasházi Réka és a Tintanyúl is Fonogram-díjat kapott szerda este a budapesti Várkert Bazárban rendezett gálán. Életműdíjjal az Omega együttest és Abella Miklóst ismerték el.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett díjátadón 12 hazai és 6 külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2018-as Fonogram-díjakat.

A díj honlapja szerint az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele a Peter Kovary & The Royal Rebels – Halfway Till Morning (Music Fashion Art & Management) című lemez lett, az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat David Gilmour – Live At Pompeii (Sony Music) albuma nyerte el.

Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele Heincz Gábor BIGA – Gátlás sztriptíz (Schubert Music Publishing) lett, az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat pedig Ed Sheeran – ÷ / Divide (Magneoton/Warner Music) című lemeze kapta.

Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Gustave Tiger – Chaste And Mystic Tribadry (Tom-Tom Records), az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban pedig az Arcade Fire – Everything Now (Sony Music) részesült.

Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjban a Brains – Életlen/Keep Burning (Beats Hotel Records), az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjban pedig a The xx – I See You (Young Turks Recordings) lemeze részesült.

Az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele a Ganxsta Zolee és a Kartel – K.O./Heroin (szerzői kiadás/Hunnia Records & Film Production), az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele pedig a Kendrick Lamar – Damn. (Universal Music Hungary) albuma lett.

Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat az ORDOG – Sötétanyag (EDGE Records, HMR Music Kft.) albuma, az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Stone Sour – Hydrograd (Magneoton/Warner Music) kapta.

Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele díjban Polgár Peti – Hun A Peti (HungaroSound), az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban pedig az Irigy Hónaljmirigy – Origó (Pápai Joci), Darabokra törted a számom, Ma van a szülinapom (Alma Paródia) (Gold Record) részesült.

Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele díjat a Farkasházi Réka és a Tintanyúl – Igazi karácsony (Kolibri Kiadó) albuma, az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat pedig a Trio Midnight, Szakcsi Lakatos Béla, Tony Lakatos – To Meet Again (Songs Of Pál S. Gábor) (Tom-Tom Records) albuma nyerte el.

Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele a Meszecsinka – Álomban ébren (NarRator Records), az év felfedezettje pedig a Soulwave (Universal Music Hungary) zenekar lett.

Az életműdíjat az Omega együttes, a szakmai életműdíjat pedig Abella Miklós vehette át.