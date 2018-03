Értékes gyűjteménnyel gazdagodott a Báthori István Múzeum

A gyűjteményből négy Kondor Béla festményt mutattak be Budapesten.

Ezt ne hagyja ki! A Kisgazdapártot is megkörnyékezte a Jobbik

Garancsi Ottó Árpád felajánlásának köszönhetően 60 darabból álló értékes modern magyar festménygyűjteménnyel – köztük egy 20 képből álló Kondor Béla-anyaggal – gazdagodott a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézménye, a nyírbátori Báthori István Múzeum. A gyűjteményből négy Kondor Béla festményt csütörtökön mutattak be Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Báthori Gábor, a Báthori István Múzeum igazgatója elmondta: tavaly júniusban kereste meg Garancsi Ottó Árpád azzal a szándékkal, hogy a szülőföld iránti szeretete jeléül a Dél-Nyírség szegletében található 65 éves múzeum számára felajánlja modern magyar festményekből álló gyűjteményét.

A hivatalos ajándékként történő felajánlást nagy örömmel fogadták, különösen nagy meglepetés volt, hogy ezáltal egy komplett Kondor-gyűjteménnyel gazdagodhatott a kiállítóhely. Az igazgató elmondta, hogy a Munkácsy Mihály-díjas festő, grafikus, költő munkáit ilyen nagyságrendben csak Nyírbátorban láthatja majd a közönség azon az állandó kiállításon, amely a múzeumok éjszakáján fog megnyílni „Tündér táj közepén…” címmel. Az igazgató köszönetet mondott az adományozónak nagylelkű felajánlásáért.

Garancsi Ottó Árpád elmondta, hogy több mint tíz éve folytat gyűjtői tevékenységet, gyűjteményének jelentős részét pedig Kondor Béla munkái teszik ki. A nyírpilisi születésű, jelenleg Budapesten élő gyűjtő a felajánlásával háláját szerette volna kifejezni, hogy Nyírbátort nevezheti szülőföldjének.

Tomka Gábor, az MNM főigazgató-helyettese a múzeum Széchenyi termében mondott köszöntőjében kiemelte, az MNM számos tagintézménye vidéken található, ezek közül az egyik a nyírbátori múzeum. A vidéki intézmények fontosságát hangsúlyozva kiemelte: a helyi identitásnak mindig a helyi múzeumok a fókuszpontjai. Örömét fejezte ki, hogy a nyírbátori múzeum ilyen páratlan ajándékkal gazdagodott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Apor Eszter muzeológus a gyűjteményt bemutatva elmondta: a Kondor Bélához köthető anyag, amely az ötvenes évek második felétől a hetvenes évek elejéig készült munkáiból áll, értékes és különleges kollekció. Közös vonásuk a művészre jellemző „grafikus” szemlélet, és az alkalmazott technikák sokszínűsége. A többségében farost hordozókon, a hagyományos olajfestés mellett az aranyfüst rátét, a karcolást és a kaparást alkalmazta a festő.

A közepes és kisebb méretű Kondor-képek témájuk szerint a szerelem, az emberi foglalkozások, a mitologikus és spirituális/szakrális gyűjtőfogalmak köré csoportosíthatók. Az anyagból a legtöbb, 13 kép a spirituális/szakrális témához köthető, ezeken a művész magán mitológiájának részét alkotó motívumok, így például angyalok jelennek meg.

A gyűjteménybe került Kondor Béla Szerelmesek című képe is, a festmény 1957-ben készült, a művész ekkor kötött házasságot első kedvesével, Kaufman Ágnessel. A múzeumban bemutatták A pilóta álma című olajfestményt is, amely vélhetően a művész önarcképe is egyben. A fiatal festő a második világháború idején szemtanúja volt egy légi csatának a Balatonnál, ettől kezdve a különböző repülőszerkezetek gyakran visszatérő motívumai munkáinak. Szintén a mitologikus témához köthető A Tanító című 1965-ben készült olajfestmény.

Apor Eszter beszélt arról is, hogy a műkereskedelemben az utóbbi években viszonylag kevés Kondor-festmény került elő. A festmények becsértéke 5-10 millió forint közé tehető.

A felajánlott festménygyűjtemény többi részét magyar festőművészek szignóival ellátott alkotások képezik, amelyek szakvizsgálata még folyamatban van. A hatvan festmény mintegy 28 alkotóhoz köthető, az átadott gyűjtemény darabjait a magyar festészettörténetben kibontakozó „francia orientáció” köti össze.

Borítókép: Garancsi Ottó Árpád, a Kondor-gyűjtemény adományozója a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott sajtótájékoztatón 2018. március 22-én. / MTI. Fotó: Mónus Márton